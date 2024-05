Il portiere dell'Arsenal beccato dai fotografi per via del suo curioso travestimento nei panni di uno dei personaggi di Harry Potter.

Ha dell'incredibile quanto fatto da Aaron Ramsdale, portiere dell'Arsenal, nella giornata di domenica.

L'estremo difensore dei Gunners si è recato a Wembley per assistere alla finale del playoff di Championship tra Leeds e Southampton, conclusosi con la vittoria di questi ultimi.

Fin qui tutto normale, se non fosse per il vestiario scelto da Ramsdale per vedere l'incontro nel più grande stadio del Regno Unito.