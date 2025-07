Rakitic annuncia l'addio al calcio: l'ex Barcellona e Siviglia si ritira al termine di una lunga carriera da vincente

Il croato ha annunciato il suo addio attraverso un video sui social: si conclude così la sua carriera con più di 800 presenze e tanti titoli vinti.

Dopo anni ai vertici del calcio europeo, Ivan Rakitic dice ufficialmente addio al campo.

A 37 anni, il centrocampista croato ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, mettendo fine a una carriera ricca di successi.

L'annuncio ufficiale è arrivato con un toccante video che ripercorre le tappe più significative del suo percorso, dal Siviglia al Barcellona, passando per il trionfo in Champions League contro la Juventus nel 2015.

Un addio non improvviso, ma che segna comunque la fine di un’epoca per uno dei protagonisti più eleganti e costanti del calcio degli ultimi quindici anni. Ora per Rakitic si apre un nuovo capitolo, quello da dirigente.