Ivan Rakitic saluta per la seconda volta in carriera il Siviglia: il centrocampista croato ha detto sì all'Al-Shabab.

Secondo divorzio in carriera per Ivan Rakitic col Siviglia.

Il centrocampista croato ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava agli andalusi per volare in Arabia, dove inizierà la sua avventura all'Al-Shabab.

Per sancire la definitiva fumata bianca, manca solo l'annuncio ufficiale del trasferimento.