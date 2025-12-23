Rafinha si ritira a 32 anni, l'annuncio dell'ex Inter: dal 'Triplete' col Barcellona al PSG e il Qatar, l'addio al calcio giocato attraverso un video commuovente

In un video calmo e riflessivo, Rafinha ha spiegato che il suo fisico non gli consente più di competere ai massimi livelli. L’ultima sua esperienza risale all’Al Arabi, in Qatar. Ora, dopo oltre un anno passato ai box per recuperare dall’ennesimo grave infortunio al ginocchio, la decisione – racconta – è diventata inevitabile.
«Dopo un po’ di tempo lontano dal campo e una lunga riabilitazione, è arrivato il momento di rendere pubblica una decisione importante. Ho deciso di ritirarmi», ha dichiarato nel video pubblicato questa settimana su Instagram.
«Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che, purtroppo, mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato difficile accettare di non poter continuare. Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, grazie a tutti per l’affetto e il supporto. Grazie al calcio per avermi reso quello che sono. Addio.»
Sebbene siano passati più di sei anni dall’ultima partita di Rafinha con il Barcellona, il club blaugrana ha voluto omaggiarlo con un messaggio pubblico. Su X, la società gli ha dedicato un ringraziamento per aver rappresentato il club «con orgoglio e impegno» e gli ha augurato il meglio per il futuro.
L’immagine allegata ritraeva Rafinha con il trofeo della Liga vinto nella stagione 2014-15, l’annata che segnò il suo apice: 36 presenze complessive e un ruolo importante nella squadra di Luis Enrique che firmò uno storico triplete.