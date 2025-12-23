Rafinha si ritira a 32 anni, l'annuncio dell'ex Inter: dal 'Triplete' col Barcellona al PSG e il Qatar, l'addio al calcio giocato attraverso un video commuovente

La storia di Rafinha è sempre stata intrecciata con un’eredità pesante. Figlio del campione del mondo Mazinho e fratello minore di Thiago Alcantara – il cui percorso lo ha portato ai vertici assoluti del calcio europeo – il brasiliano è cresciuto in un ambiente in cui il paragone era inevitabile. E le aspettative che potesse seguire una traiettoria simile non lo hanno mai realmente abbandonato.

Mancino naturale, centrocampista dotato di intelligenza tattica e qualità tecniche di primissimo livello, Rafinha sembrava avere tutte le carte in regola per affermarsi stabilmente nell’élite. Tuttavia, la sua crescita è stata continuamente frenata dagli infortuni, che gli hanno negato quella continuità indispensabile nelle fasi cruciali della carriera.

Il suo debutto in prima squadra con il Barcellona, nel novembre 2011, lasciava presagire un futuro lungo e brillante al Camp Nou. In realtà, i suoi nove anni in blaugrana sono stati caratterizzati da troppe interruzioni, lunghe assenze e ricadute che ne hanno limitato l’impatto. Quando nell’ottobre 2020 ha salutato definitivamente la Catalogna per trasferirsi al Paris Saint-Germain, Rafinha aveva totalizzato appena 90 presenze con la maglia del Barça.