Rafa Leao scatenato con il Portogallo: giocata da fenomeno per il goal di Cristiano Ronaldo

La stella del Milan ha sfornato una giocata sontuosa contro la Polonia: discesa irresistibile, palo e goal di Ronaldo sulla ribattuta.

Quello di Rafa Leao non è stato propriamente il migliore tra gli inizi di stagione.

La stella del Milan infatti, in nove partite ufficiali tra campionato e Champions League, ha segnato una sola rete (nel 2-2 sul campo della Lazio in un match valido per la terza giornata di Serie A) e spesso fornito prestazioni non all’altezza delle aspettative.

Per quanto fatto (in campionato vanta anche quattro assist), è stato spesso trascinato al centro delle polemiche, ma su quelle che sono le sue qualità nessuno può avere dei dubbi.

Qualità che ha sfoggiato nel corso di Polonia-Portogallo, gara della terza giornata della Nations League.

Leao infatti nel primo tempo ha sfornato una di quelle giocate che da sole valgono il prezzo del biglietto.