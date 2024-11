Rabiot torna a giocare in Italia, le prime volte con la Juventus a San Siro: dal goal alla fascia da capitano

Il centrocampista francese, oggi al Marsiglia, ha vissuto prime volte importanti con la Juventus proprio a San Siro.

Adrien Rabiot torna a giocare in Italia. No, il mercato almeno per il momento non c'entra. Il centrocampista dovrebbe scendere in campo con la Francia.

Didier Deschamps, uno dei tanti tecnici che hanno sempre puntato molto su di lui, lo ha infatti convocato dopo le prime partite giocate col Marsiglia.

E contro l'Italia l'ex Juventus potrebbe scendere in campo da titolare accanto a uno che in Serie A ci gioca attualmente, ovvero il romanista Konè.

San Siro peraltro è uno stadio che evoca ricordi particolarmente piacevoli a Rabiot, che proprio a Milano ha vissuto alcune prime volte importanti con la maglia bianconera.