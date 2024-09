Rabiot, Martial, Depay e non solo: 10 svincolati di lusso ancora liberi sul mercato

La finestra estiva si è conclusa, ma sono parecchi i giocatori ancora senza squadra: tra loro anche un paio di vincitori della Champions League.

Il mercato estivo, in Italia e in buona parte d'Europa, si è ufficialmente concluso venerdì 30 agosto. Ultime trattative, ultime mosse in entrata e in uscita, ultime ufficialità. Ma, per quanto possa apparire contraddittorio, altri giocatori potranno trovare una nuova squadra nel corso delle prossime settimane.

Ancora una volta, come accade praticamente tutte le estati, una schiera di giocatori rinomati è infatti ancora senza squadra: tutti hanno visto il proprio contratto scadere a fine giugno senza essere rinnovato, nessuno ha ancora trovato una nuova avventura da cui ripartire.

C'è ancora tempo per tutti loro per assicurarsi un contratto: sia per il loro status che per le necessità di alcuni club di tappare certi buchi all'interno delle proprie rose. Ecco dunque 10 tra i calciatori più noti che potranno ancora essere portati a casa a costo zero nelle prossime settimane.