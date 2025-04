Monaco vs Marsiglia

L'ex Juventus non ha preso bene la sconfitta per 3-0 contro il Monaco nell'ultima partita di campionato.

Continua il momento altamente negativo del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che è uscito con le ossa rotte dall'ultimo turno di Ligue 1.

Il Marsiglia ha infatti perso 3-0 contro il Monaco facendosi scavalcare in classifica e mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

In campo Adrien Rabiot, che al termine della gara non ha salutato i tifosi insieme alla squadra ed ha mostrato tutta la sua frustrazione per quanto successo.