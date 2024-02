Il francese non ha ancora rinnovato il contratto con la Juve: secondo Tuttosport, l'Inter starebbe monitorando da vicino la situazione.

Tuttosport lancia la bomba di mercato che avrebbe del clamoroso: Adrien Rabiot, leader nel centrocampo della Juventus, sarebbe finito nel mirino dell'Inter.

I nerazzurri starebbero studiando un altro colpo a parametro zero dopo quelli, già messi a segno, di Taremi e Zielinski.

E il centrocampista bianconero, in caso di una cessione illustre (Barella?), sarebbe un colpo da novanta per rinforzare la mediana di Inzaghi in vista della prossima stagione.