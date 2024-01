Rabiot infortunato, ha saltato il Lecce: torna a gennaio? Le ultime in vista della partita contro l'Inter

Rabiot non ha giocato la trasferta della Juventus a Lecce e sarà out anche per il 22esimo turno. Intanto si avvicina il Derby d'Italia contro l'Inter.

Trascinatore della Juventus, nell'ultimo anno e mezzo Adrien Rabiot è diventato idolo assoluto dei bianconeri. Fondamentale per Allegri, ogni qual volta il francese è assente la Juventus deve cambiare reparto di centrocampo, con differenti caratteristiche nel mezzo. Dopo aver saltato la partita contro il Cagliari in autunno, Rabiot è andato k.o per la seconda volta in stagione, precisamente per la sfida contro il Lecce del 21 gennaio. Un problema lieve, ma per cui Allegri non ha voluto rischiare. Del resto a febbraio si giocherà la partita più importante della stagione, il Derby d'Italia che la Juventus giocherà contro la capolista Inter, massima avversaria per lo Scudetto che verrà assegnato la prossima primavera. L'articolo prosegue qui sotto