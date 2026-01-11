Rabiot gioca Fiorentina-Milan? Le condizioni del centrocampista rossonero in vista della sfida del Franchi

Adrien Rabiot potrebbe essere a disposizione per la sfida dell’Artemio Franchi, ma al momento nessuna ipotesi va esclusa.

Il centrocampista rossonero è da considerarsi in dubbio e solo le prossime ore diranno se scenderà in campo o meno.

Molto dipenderà da quali saranno le sue sensazioni e se dunque sarà in grado di esprimersi al meglio.