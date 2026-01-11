Pubblicità
Allegri Rabiot
Leonardo Gualano

Rabiot gioca Fiorentina-Milan? Le condizioni del centrocampista rossonero in vista della sfida del Franchi

Adrien Rabiot ha riportato un problema fisico alla vigilia di Fiorentina-Milan: le sue condizioni a poche ore dal match.

Quello che scenderà in campo tra poche ore all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, potrebbe essere un Milan molto diverso da quello ‘solito’.

Massimiliano Allegri, per far fronte ad un calendario che sarà molto intenso nei prossimi giorni, sta pensando infatti ad una sorta di mini-rivoluzione.

Il tecnico rossonero ha già annunciato che Luka Modric non scenderà in campo dal 1’, ma questa non sarà l’unica novità che proporrà.

Da valutare ci sono anche le condizioni di Adrien Rabiot: il centrocampista francese sarà o no della partita?

  • LE CONDIZIONI DI RABIOT

    Come emerso nelle scorse ore, Adrien Rabiot non al meglio.

    Il centrocampista francese ha subito un colpo al piede durante l’allenamento di rifinitura.

  • A DISPOSIZIONE PER FIORENTINA-MILAN?

    Adrien Rabiot potrebbe essere a disposizione per la sfida dell’Artemio Franchi, ma al momento nessuna ipotesi va esclusa.

    Il centrocampista rossonero è da considerarsi in dubbio e solo le prossime ore diranno se scenderà in campo o meno.

    Molto dipenderà da quali saranno le sue sensazioni e se dunque sarà in grado di esprimersi al meglio. 

  • CHI POTREBBE SOSTITUIRE RABIOT

    Nel caso in cui Rabiot non dovesse farcela, Allegri potrebbe schierare un centrocampo quasi ‘sperimentale’.

    Con Jashari che sembra destinato a prendere il posto di Luka Modric, il sostituto del francese sarebbe Samuele Ricci. 

    Quello che al momento è certo è che le condizioni di Rabiot sono da valutare.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Come detto, Allegri potrebbe proporre diverse novità, visto che il suo Milan sarà chiamato a giocare tre partire in una settimana.

    In difesa De Winter prenderà il posto dello squalificato Tomori, mentre in mediana Loftus-Cheek è in vantaggio su Fofana. A sinistra Estupinan potrebbe essere preferito a Bartesaghi, mentre in attacco dovrebbe esserci Fullkrug a supporto di Pulisic.

    Il dubbio dell’ultima ora riguarda dunque proprio Rabiot che, nel caso in cui non dovesse riuscire a stringere i denti, lascerebbe il posto a Ricci.

    La probabile formazione del Milan:

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot (o Ricci), Estupinan; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
0