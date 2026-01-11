Rabiot gioca Fiorentina-Milan? Le condizioni del centrocampista rossonero in vista della sfida del Franchi

Quello che scenderà in campo tra poche ore all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, potrebbe essere un Milan molto diverso da quello ‘solito’.
Massimiliano Allegri, per far fronte ad un calendario che sarà molto intenso nei prossimi giorni, sta pensando infatti ad una sorta di mini-rivoluzione.
Il tecnico rossonero ha già annunciato che Luka Modric non scenderà in campo dal 1’, ma questa non sarà l’unica novità che proporrà.
Da valutare ci sono anche le condizioni di Adrien Rabiot: il centrocampista francese sarà o no della partita?