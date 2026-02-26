Goal.com
Rabiot e Saelemaekers a rischio squalifica per Milan-Inter: i diffidati rossoneri per il derby e le scelte di Allegri in Cremonese-Milan

Rabiot e Saelemaekers verso una maglia da titolare la Cremonese nonostante il rischio squalifica: Allegri valuta le scelte in vista del derby con l’Inter del 7-8 marzo.

L’avvicinarsi del secondo Derby della Madonnina della stagione, accende non solo l’attesa per una sfida che potrebbe indirizzare la corsa scudetto tra Milan e Inter, ma anche le preoccupazioni legate ai diffidati. 

Il match, in programma nel weekend del 7 e 8 marzo, arriva in un momento chiave del campionato, con le due squadre in piena lotta per lo Scudetto.

La squadra di Massimiliano Allegri prepara la trasferta contro la Cremonese consapevole che un’ammonizione di alcuni giocatori potrebbe cambiare gli equilibri della stracittadina.

  • I DIFFIDATI IN CREMONESE-MILAN

    I diffidati del Milan per il 27° turno di Serie A sono Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers

    La sfida contro la Cremonese rappresenta un appuntamento da non sbagliare per i rossoneri, che devono tenere in considerazione il pericolo giallo in vista del derby contro l’Inter, in programma a San Siro il 7 o l’8 marzo.

  • LA SCELTA DI ALLEGRI SU RABIOT

    La Gazzetta dello Sport riferisce che Allegri non intende fare calcoli: Adrien Rabiot sarà titolare contro la Cremonese nonostante il rischio di squalifica. 

    Il tecnico considera la trasferta di Cremona troppo importante per essere condizionati dal pericolo diffida e punta sul suo giocatore più affidabile per cancellare il recente scivolone interno contro il Parma.

  • SAELEMAEKERS E IL NODO ESTERNI

    Tra i diffidati per il turno che precede il derby, Alexis Saelemaekers resta un altro osservato speciale. 

    Le ultime prestazioni non sono state brillanti e hanno spinto Allegri a dare spazio ad Athekame, ma l’esterno belga resta comunque un elemento potenzialmente decisivo in vista della sfida con l’Inter, motivo per cui la sua situazione disciplinare viene monitorata con attenzione in vista di Cremonese-Milan.

