Rabiot e Saelemaekers a rischio squalifica per Milan-Inter: i diffidati rossoneri per il derby e le scelte di Allegri in Cremonese-Milan

Tra i diffidati per il turno che precede il derby, Alexis Saelemaekers resta un altro osservato speciale.

Le ultime prestazioni non sono state brillanti e hanno spinto Allegri a dare spazio ad Athekame, ma l’esterno belga resta comunque un elemento potenzialmente decisivo in vista della sfida con l’Inter, motivo per cui la sua situazione disciplinare viene monitorata con attenzione in vista di Cremonese-Milan.