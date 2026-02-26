Rabiot e Saelemaekers a rischio squalifica per Milan-Inter: i diffidati rossoneri per il derby e le scelte di Allegri in Cremonese-Milan

L’avvicinarsi del secondo Derby della Madonnina della stagione, accende non solo l’attesa per una sfida che potrebbe indirizzare la corsa scudetto tra Milan e Inter, ma anche le preoccupazioni legate ai diffidati.
Il match, in programma nel weekend del 7 e 8 marzo, arriva in un momento chiave del campionato, con le due squadre in piena lotta per lo Scudetto.
La squadra di Massimiliano Allegri prepara la trasferta contro la Cremonese consapevole che un’ammonizione di alcuni giocatori potrebbe cambiare gli equilibri della stracittadina.