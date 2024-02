Quinto posto Champions 2024, chi ci va a pari punti? Bologna, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Napoli: come funziona, regolamento e scontri diretti

Nel 2023/2024 il quinto posto può valere la Champions League al pari dei primi quattro. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Se l'Italia chiude la stagione europea tra Champions, Europa League e Conference al primo o al secondo posto del Ranking UEFA avrà cinque squadre in Champions League 2024/2025. Da regolamento, infatti, dalla nuova annata sono assegnati due ulteriori posti ai paesi che hanno dominato il Ranking.

Atalanta, Fiorentina, Roma, Inter, Milan, Napoli e Lazio non danno una mano solamente alle squadre che lottano in Serie A per un posto in Champions, ma anche a loro stesse.

Ma cosa succede se due squadre arrivano al quinto posto con gli stessi punti? Come funziona per la qualifizione in Champions League.