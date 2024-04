Champions League senza squadre di Serie A: niente punti per il Ranking UEFA tra martedì e mercoledì, l'estero recupera

L'Italia è ancora in testa al ranking UEFA, ma tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile vedrà gli altri campionati ridurre lo svantaggio.

Il primo o il secondo posto nel Ranking UEFA porterebbe l'Italia ad avere cinque squadre nella nuova Champions League. Una possibilità concreta nella primavera 2024, vista l'attuale vetta da parte delle squadre di Serie A ottenuta con i risultati delle sette squadre qualificate alle varie competizioni europee nel corso della stagione.

Con 17.714 di coefficente nel ranking UEFA, l'Italia è prima e favorita per avere uno dei due posti in più previsti dalla rivoluzione della Champions.

Con quattro squadre ancora in gioco e la sicurezza di avere punti certi in virtù del derby di Europa League tra Milan e Roma, la Serie A ha grandi chances di esultare tra qualche settimana, ma i martedì e i mercoledì europei di aprile e maggio saranno per forza cose pregni di sofferenza.

Dopo l'eliminazione di Inter, Napoli e Lazio, infatti, nessuna squadra italiana gioca i quarti di Champions League. Per questo motivo nei vari martedì e mercoledì saranno i team e le nazioni estere a recuperare punti, almeno fino al giovedì di Europa League e Conference, quando potrebbe arrivare una nuova fuga.