Ranking UEFA, l'Italia resiste verso la quinta squadra in Champions: grazie a Milan, Roma, Fiorentina e Atalanta

Inter, Napoli e Lazio eliminate? Nessun problema, le squadre di Europa League e Conference aiutano la causa italiana.

Dopo l'eliminazione dell'Inter, i social si sono scatenati. Senza i nerazzurri, eliminati dopo Lazio e Napoli, sarà durissima avere cinque squadre nella Champions 2023/2024. Anche se la qualificazione avrebbe aiutato la Serie A, il giovedì vincente tra Europa League e Conference mantiene la Serie A in testa perdendo solamente un po' di vantaggio sull'Inghilterra.

La vicenda è nota. Se le squadre italiane ottengono il primo o il secondo posto nel Ranking UEFA 2023/2024, ovvero la classifica ottenuta da vittorie, pareggi e qualificazione delle squadre al turno successivo, la Serie A avrà cinque squadre in Champions e non le solite quattro.

Milan, Roma, Fiorentina e Atalanta ottengono la qualificazione ai quarti di Europa League/Conference aiutando la propria situazione di squadre in lotta per vincere il trofeo finale e allo stesso punto portando speranze di Champions League anche per le formazioni (tra cui loro stesse) al quinto posto di Serie A.