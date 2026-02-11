"Questo influisce sui miei giocatori!" - Liam Rosenior infuriato per il fallo di mano fischiato al Leeds mentre il Chelsea pareggia in casa

Il risultato è stato particolarmente irritante per i padroni di casa, vista la loro schiacciante superiorità per la maggior parte della partita. Fino al 66° minuto, il Chelsea aveva avuto il controllo totale, limitando il Leeds a qualche sporadica occasione e giocando uno dei suoi calci più fluidi della stagione. Il delicato pallonetto di Joao Pedro aveva aperto le marcature in grande stile e, quando Cole Palmer ha trasformato il rigore, la partita sembrava ormai chiusa.

Tuttavia, un intervento maldestro di Moises Caicedo ha portato a un rigore per il Leeds, che Lukas Nmecha ha trasformato dando una speranza agli ospiti. Quell'errore ha innescato un crollo improvviso e inspiegabile. Il pareggio è arrivato pochi istanti dopo, il che significa che il Chelsea ha gettato al vento due punti nonostante il Leeds non abbia quasi mai minacciato la porta negli altri 85 minuti di gioco.

"La cosa ridicola per noi è che sono riusciti a segnare due gol in cinque minuti, quando per gli altri 90 minuti della partita siamo stati di gran lunga la squadra migliore", ha lamentato Rosenior.

"Moises Caicedo è un giocatore magnifico, per me è stato il migliore. Abbiamo preso una decisione sbagliata. In realtà, anche il modo in cui si è arrivati a quella situazione. Abbiamo preso alcune decisioni sbagliate in termini di pressing in quel momento e abbiamo concesso un rigore quando, sinceramente, non ricordo che il Leeds abbia mai tirato in porta o creato occasioni pericolose durante la partita".