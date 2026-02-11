AFP
"Questo influisce sui miei giocatori!" - Liam Rosenior infuriato per il fallo di mano fischiato al Leeds mentre il Chelsea pareggia in casa
Il controverso pareggio scatena la rabbia allo Stamford Bridge
Il Chelsea sembrava avviato verso una quinta vittoria consecutiva in Premier League dopo che i gol di Joao Pedro e Cole Palmer avevano portato la squadra in vantaggio per 2-0 allo Stamford Bridge. I padroni di casa avevano giocato con sicurezza e precisione per oltre un'ora, ma l'atmosfera si è fatta tossica in cinque frenetici minuti della seconda metà, culminati con un pareggio molto contestato del sostituto del Leeds United Noah Okafor.
I Blues erano furiosi durante la fase che ha portato al pareggio, con giocatori e staff convinti che il giocatore del Leeds Jayden Bogle avesse toccato il pallone con la mano nella fase di gioco immediatamente precedente al gol. L'incidente ha causato una visibile confusione nella difesa del Chelsea, con diversi difensori che si sono fermati in attesa di un fischio che non è mai arrivato. Questa momentanea distrazione ha permesso agli ospiti di capitalizzare senza pietà, strappando un punto che non solo ha intaccato le aspirazioni del Chelsea in Champions League, ma ha anche lasciato il loro allenatore furioso a bordo campo.
"Questo influisce sui miei giocatori" - Rosenior sull'incidente
Parlando con i giornalisti nella conferenza stampa post-partita, Rosenior non ha nascosto la sua frustrazione nei confronti della squadra arbitrale. Ha sostenuto che la mancata penalizzazione del fallo di mano ha creato un effetto a catena psicologico che ha portato direttamente al gol. Tuttavia, l'allenatore del Chelsea è stato altrettanto critico nei confronti della propria squadra, suggerendo che la loro reazione alla presunta ingiustizia è stata poco professionale e alla fine costosa.
"Il ragazzo commette fallo di mano. Questo influisce sui miei giocatori in quel momento. Pensano che sia fallo di mano, si distraggono, non liberiamo la palla e loro segnano", ha spiegato Rosenior, chiaramente agitato dalla sequenza di eventi.
"Poi per 25 minuti è stata un'ondata dopo l'altra di attacchi. Dobbiamo assicurarci di gestire bene i momenti e di essere professionali".
Dominio sprecato in un momento "ridicolo"
Il risultato è stato particolarmente irritante per i padroni di casa, vista la loro schiacciante superiorità per la maggior parte della partita. Fino al 66° minuto, il Chelsea aveva avuto il controllo totale, limitando il Leeds a qualche sporadica occasione e giocando uno dei suoi calci più fluidi della stagione. Il delicato pallonetto di Joao Pedro aveva aperto le marcature in grande stile e, quando Cole Palmer ha trasformato il rigore, la partita sembrava ormai chiusa.
Tuttavia, un intervento maldestro di Moises Caicedo ha portato a un rigore per il Leeds, che Lukas Nmecha ha trasformato dando una speranza agli ospiti. Quell'errore ha innescato un crollo improvviso e inspiegabile. Il pareggio è arrivato pochi istanti dopo, il che significa che il Chelsea ha gettato al vento due punti nonostante il Leeds non abbia quasi mai minacciato la porta negli altri 85 minuti di gioco.
"La cosa ridicola per noi è che sono riusciti a segnare due gol in cinque minuti, quando per gli altri 90 minuti della partita siamo stati di gran lunga la squadra migliore", ha lamentato Rosenior.
"Moises Caicedo è un giocatore magnifico, per me è stato il migliore. Abbiamo preso una decisione sbagliata. In realtà, anche il modo in cui si è arrivati a quella situazione. Abbiamo preso alcune decisioni sbagliate in termini di pressing in quel momento e abbiamo concesso un rigore quando, sinceramente, non ricordo che il Leeds abbia mai tirato in porta o creato occasioni pericolose durante la partita".
Le quattro migliori opportunità sprecate
A peggiorare la situazione, il Chelsea ha sprecato un'occasione d'oro per vincere la partita nei minuti di recupero. Palmer, solitamente il finalizzatore più affidabile della squadra, ha incredibilmente tirato sopra la traversa da due metri dopo essere stato servito perfettamente da Caicedo. È stato un errore che ha lasciato i tifosi con le mani nei capelli e ha riassunto una serata di frustrazione.
"È un boccone amaro da mandare giù", ha ammesso Rosenior. "Il nostro gioco in possesso palla, la nostra pressione e la nostra energia erano tutto ciò che volevo vedere. Questo rende ancora più amaro il fatto di non aver vinto la partita".
Il pareggio è un'occasione importante persa. Con lo United che ha perso punti anche nel pareggio per 1-1 contro il West Ham, una vittoria avrebbe permesso al Chelsea di superare i Red Devils e portarsi al quarto posto. Invece, rimane quinto, a un punto dai rivali, consapevole di aver lasciato sfuggire un'occasione importante a causa di cinque minuti di follia.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
