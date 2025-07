Quarti Mondiale per Club su Mediaset: non solo DAZN, quali partite saranno trasmesse su Canale 5

Palmeiras vs Chelsea

Fluminense-Al Hilal, Palmeiras-Chelsea, PSG-Bayern e Real Madrid-Borussia Dortmund: quali partite saranno visibili in tv e streaming su Mediaset.

Il Mondiale per Club è entrato nella sua fase davvero calda, e non solo dal punto di vista atmosferico: superato il turno degli ottavi di finale, la competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti è arrivata alle soglie dei quarti di finale.

Le quattro partite dei quarti andranno in scena tutte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio: si comincerà con Fluminense-Al Hilal, si finirà con Real Madrid-Borussia Dortmund e nel mezzo ci sarà spazio anche per Palmeiras-Chelsea e per la supersfida tra PSG e Bayern.

Tutte le partite saranno visibili in diretta tv e streaming su DAZN, tramite app o sito della piattaforma: gare accessibili sia da chi possiede un abbonamento sia da chi non ne ha uno, in questo secondo caso gratis.

Quali partite dei quarti di finale del Mondiale per Club verranno invece trasmesse su Mediaset? Quali saranno visibili, sempre gratuitamente, su Canale 5 o Italia 1 in tv e su Mediaset Infinity e il sito di Sportmediaset in streaming? Di seguito il quadro completo della programmazione.