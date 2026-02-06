La quarta maglia della Juventus: si passa alle striscie orizzontali, il motivo e quando verrà indossata

Ormai da diversi anni, le squadre di Serie A, oltre alle tre divise ufficiali, presentano nel corso della stagione una o più maglie speciali.

Tra queste c’è la Juventus, che anche quest’anno ha deciso di proporre un kit diverso per un’occasione particolare, a pochi mesi dall’annuncio della maglia pre-partita dedicata ad Alessandro Del Piero.

Se quella era una scelta che univa arte e omaggio al capitano più iconico dei bianconeri, questa nuova divisa ha unicamente un richiamo storico: la Vecchia Signora indosserà strisce orizzontali al posto delle tradizionali verticali.