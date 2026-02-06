Goal.com
Weston McKennie JuventusGetty Images
Michael Baldoin

La quarta maglia della Juventus: si passa alle striscie orizzontali, il motivo e quando verrà indossata

Anche per la stagione in corso, i bianconeri avranno una quarta divisa che, per l’occasione, presenta strisce orizzontali al posto delle tradizionali verticali: una scelta che rende omaggio alla stagione 1996/97.

Ormai da diversi anni, le squadre di Serie A, oltre alle tre divise ufficiali, presentano nel corso della stagione una o più maglie speciali.

Tra queste c’è la Juventus, che anche quest’anno ha deciso di proporre un kit diverso per un’occasione particolare, a pochi mesi dall’annuncio della maglia pre-partita dedicata ad Alessandro Del Piero.

Se quella era una scelta che univa arte e omaggio al capitano più iconico dei bianconeri, questa nuova divisa ha unicamente un richiamo storico: la Vecchia Signora indosserà strisce orizzontali al posto delle tradizionali verticali.

  • LA QUARTA MAGLIA: SI PASSA ALLE STRISCE ORIZZONTALI

    Come anticipato dal sito Footy Headlines, noto insider sulle divise dei club, la Juventus è pronta a presentare la quarta maglia ufficiale.

    Quest’anno i bianconeri punteranno su una divisa con le strisce bianconere orizzontali al posto delle tradizionali verticali, mantenendo loghi e sponsor sulla prima striscia nera sotto al collo.

  • IL MOTIVO DELLA SCELTA

    Come riportato da IlBianconero, Juventus e Adidas hanno deciso di ispirarsi a un kit pre-partita dei bianconeri della stagione 1996/97.

    In quell’annata, in cui la squadra vinse Serie A, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale, sfiorando anche il secondo successo consecutivo in Champions League, fermata solo dal Borussia Dortmund in finale, i bianconeri erano soliti indossare una maglia a maniche corte con strisce bianconere orizzontali, apertura sul petto e chiusura con un laccio.

    Questa nuova divisa rappresenta dunque una rivisitazione di quel modello storico, con loghi cuciti normalmente sul petto, e sarà indossata almeno in una gara ufficiale durante la stagione.

  • QUANDO VERRÀ INDOSSATA DALLA JUVENTUS?

    Secondo fonti vicine al club, la quarta maglia dovrebbe fare il suo esordio ufficiale nella gara casalinga contro il Como, in programma sabato 21 febbraio.

    Il motivo? La settimana successiva, da martedì 24 febbraio a domenica 1 marzo, si terrà la Milano Fashion Week e i bianconeri vogliono approfittarne per creare un legame tra l’evento sportivo e il mondo della moda.

