Stefano Silvestri

Quanto è mancato David Neres contro il Verona: le sensazioni verso Inter-Napoli e le parole di Conte

In una serata a tratti molto complicata, Conte ha avuto risposte non esaltanti da Elmas e Lang, la coppia di trequartisti. E ora spera di riavere a disposizione il brasiliano per il big match di domenica.

Non tutti hanno trattato con la dovuta preoccupazione l'uscita dal campo di David Neres nel secondo tempo di Lazio-Napoli. Forse perché una sostituzione nel secondo tempo di una partita è assolutamente normale, pure col giocatore in questione acciaccato.

E invece gli esami hanno confermato che qualcosa effettivamente c'era, come preannunciato del resto dall'espressione dolorante del brasiliano: un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che ha impedito a Neres di scendere in campo nel turno infrasettimanale contro il Verona, poi finito 2-2 grazie a una doppia rimonta azzurra.

Neres è mancato parecchio a un Napoli che, specialmente nel primo tempo e diversamente dal secondo, ha faticato a trovare la bussola. E che non ha avuto risposte adeguate dai due trequartisti titolari. Tanto che ora l'attesa per capire se l'ex Benfica potrà farcela contro l'Inter è già alle stelle.

  • QUANTO È MANCATO NERES

    Intendiamoci: il Napoli non ha buttato via due punti contro il Verona ultimo in classifica solo perché mancava Neres. Non è riuscito a portare a casa tutti e tre i punti in palio per diversi fattori: un primo tempo collettivamente poco felice, quel rigore di Buongiorno (c'era fallo sull'ex granata?), l'ottima verve dell'Hellas prima di calare alla distanza.

    Però Neres è mancato, sì. Sono mancate le sue accelerazioni palla al piede, è mancata la sua capacità di puntare l'uomo, di sparigliare le carte tra una finta e uno scambio con Politano o con Hojlund. Insomma, è mancato un giocatore di livello superiore: quel che il brasiliano ha dimostrato di essere negli ultimi mesi, ovvero da quando Conte lo ha rispolverato dalla panchina piazzandolo nei due dietro al danese.

    I dati stagionali sono piuttosto esplicativi del rendimento di Neres: 24 sono le presenze in tutte le competizioni, soprattutto da titolare da ottobre in poi, con 6 reti all'attivo e 4 assist vincenti per i compagni.

  SSC Napoli v Hellas Verona FC - Serie A

    ELMAS E LANG BOCCIATI

    Il ritorno di Neres urge soprattutto alla luce della prestazione felice di chi ha preso il suo posto. Ovvero Noa Lang, di nuovo titolare a formare con Eljif Elmas una coppia di trequartisti inedita alle spalle di Hojlund.

    Né Lang né tantomeno Elmas hanno raggiunto la sufficienza col Verona. L'olandese ha fatto partire l'angolo dell'1-2 e questo è un merito, ma per il resto non è riuscito a imporsi specialmente nel primo tempo, alzando comunque il livello della prestazione dopo l'intervallo un po' come tutta la squadra.

    Sia Elmas che Lang hanno avuto una grande occasione a disposizione per segnare, vero: il macedone è stato fermato dopo pochi minuti da Montipò, che al rientro dall'intervallo - dunque sullo 0-2 - ha deviato ottimamente in corner anche un destro da fuori dell'olandese.

    Però serve di più da entrambi. Quel "di più" che spesso Neres, invero meno brillante nelle ultime partite dopo la mega Supercoppa giocata in Arabia Saudita, è potenzialmente in grado di dare.

  • LE SENSAZIONI VERSO L'INTER E LE PAROLE DI CONTE

    Il problema, ora, è sempre il solito: ma Neres giocherà Inter-Napoli dopo aver saltato il Verona? Potrà essere quantomeno convocato, stringerà i denti a tal punto da dare una mano alla formazione di Conte?

    La risposta non la sa ancora nessuno. Ma di certo la speranza di vedere Neres partire verso Milano c'è. Questo, del resto, filtrava già dopo gli esami di qualche giorno fa: l'assenza contro il Verona era certa, il recupero per l'Inter invece possibile.

    "Se recupera qualcuno? E che ne so... - ha risposto un Antonio Conte piuttosto stizzito a DAZN dopo la partita con i veneti - Uno ne possiamo recuperare, Neres. E Mazzocchi che era squalificato. Sicuramente Mazzocchi lo recuperiamo. Adesso vediamo".

  • LANG RISCHIA?

    A rischiare il posto, nel caso davvero Neres recuperasse per l'Inter, sarebbe proprio Lang. Come del resto era già accaduto dalla Supercoppa Italiana in poi, con il ritorno in panchina dell'ex giocatore del PSV e l'avanzamento di Elmas a fare il trequartista sul centro-sinistra.

    Lang, del resto, è uno dei giocatori più chiacchierati del Napoli assieme al compagno Lucca. E non solo per le questioni di campo: anche per quelle di mercato, considerato come la finestra invernale delle trattative si sia ufficialmente aperta quasi una settimana fa. 

    "Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite - ha detto recentemente il ds Manna in un'intervista al Corriere dello Sport - Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".

    Il caso di Neres è diverso. Anche lui arrivava da una realtà diversa, ma lo scorso anno ha lasciato il graffio sullo Scudetto del Napoli nonostante l'alternanza tra campo, panchina e infermeria. Diventando imprescindibile da ottobre in poi. Tanto che ora Conte incrocia le dita per averlo a disposizione al Meazza.

