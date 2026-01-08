Quanto è mancato David Neres contro il Verona: le sensazioni verso Inter-Napoli e le parole di Conte

Non tutti hanno trattato con la dovuta preoccupazione l'uscita dal campo di David Neres nel secondo tempo di Lazio-Napoli. Forse perché una sostituzione nel secondo tempo di una partita è assolutamente normale, pure col giocatore in questione acciaccato.
E invece gli esami hanno confermato che qualcosa effettivamente c'era, come preannunciato del resto dall'espressione dolorante del brasiliano: un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che ha impedito a Neres di scendere in campo nel turno infrasettimanale contro il Verona, poi finito 2-2 grazie a una doppia rimonta azzurra.
Neres è mancato parecchio a un Napoli che, specialmente nel primo tempo e diversamente dal secondo, ha faticato a trovare la bussola. E che non ha avuto risposte adeguate dai due trequartisti titolari. Tanto che ora l'attesa per capire se l'ex Benfica potrà farcela contro l'Inter è già alle stelle.