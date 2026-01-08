Quanto è mancato David Neres contro il Verona: le sensazioni verso Inter-Napoli e le parole di Conte

Intendiamoci: il Napoli non ha buttato via due punti contro il Verona ultimo in classifica solo perché mancava Neres. Non è riuscito a portare a casa tutti e tre i punti in palio per diversi fattori: un primo tempo collettivamente poco felice, quel rigore di Buongiorno (c'era fallo sull'ex granata?), l'ottima verve dell'Hellas prima di calare alla distanza.

Però Neres è mancato, sì. Sono mancate le sue accelerazioni palla al piede, è mancata la sua capacità di puntare l'uomo, di sparigliare le carte tra una finta e uno scambio con Politano o con Hojlund. Insomma, è mancato un giocatore di livello superiore: quel che il brasiliano ha dimostrato di essere negli ultimi mesi, ovvero da quando Conte lo ha rispolverato dalla panchina piazzandolo nei due dietro al danese.

I dati stagionali sono piuttosto esplicativi del rendimento di Neres: 24 sono le presenze in tutte le competizioni, soprattutto da titolare da ottobre in poi, con 6 reti all'attivo e 4 assist vincenti per i compagni.