Tirare i rigori in Serie A è un problema: nell'ultimo turno la maggior parte sono stati sbagliati

Cinque rigori su sette sbagliati nelle nove gare giocate fin qui tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio: appena due quelli segnati.

Un problema per i tifosi, per i propri club. Per i fanta-allenatori e gli obiettivi stagionali. La gloria a soli undici metri di distanza, lontanissima dopo i penalty andati in fumo. Il 22esimo turno di Serie A, di scena tra venerdì 26 e domenica 28 dicembre, ha visto la maggior parte dei rigori non andati a segno.

In attesa di Roma contro Salernitana, che chiuderà la giornata lunedì, la partita tra Fiorentina e Inter al Franchi ha portato l'ennesimo errore dagli undici metri. Dopo quelli di Milan, Verona e Lecce anche quello di Nico Gonzalez, in teoria infallibile dei viola che non è stato tale in occasione del posticipo.

Gli unici a trovare il goal tra i sette tiratori dell'ultimo turno di campionato, ancora in corso, Suslov del Verona ed Orsolini del Bologna, entrambi in gare che hanno visto uno o più errori dal dischetto.