Ha ancora senso parlare di quota 40? In Serie A ci si salva con molto meno

Ci piace tanto rimanere ancorati al passato, incapaci di andare avanti, burocraticamente fermi e senza desiderio di guardare ad una realtà che cambia. Nostalgia continua, infinita, su cui puntao tutto film, serie tv, musica, videogiochi. Anche nel mondo del calcio si cerca, in tanti aspetti, di restare immobili e continuamente attaccati a vecchie leggi non scritte, anche se ormai ampiamente superate.

Basti pensare alla famosa quota 40, quella che un tempo aveva senso nei discorsi salvezza e che da anni, e non pochi, non ha più particolare senso. Parlare di permanenza in Serie A solamente una volta raggiunta questa fatidica cifra risulta essere sbagliato, considerando come la storia recente, e il presente, disegnano una massima serie in cui si è sicuri di rimanere con un punteggio nettamente inferiore.

Da Calciopoli in avanti, da quando nel 2006 il pallone italiano è stato sgonfiato da inchieste, penalizzazioni e retrocessioni, la Serie A non è più stata la stessa, il che ha portato tantissimi tifosi delle big, specialmente, a urlare indignati, alla ricerca di un riducimento delle squadre. Insomma, dalle venti attuali alle diciotto del passato che la Generazione Z non ha mai conosciuto.

Con enorme sommossa popolare da parte dei fans delle squadre pronvinciali o in continua lotta per arrivare a fine anno, alla fine il campionato non è cambiato, nuovamente con venti squadre al via e tre retrocesse nella Serie B successiva.

Indubbiamente ed oggettivamente, però, la quota salvezza del passato non è più così alta. Chiamarla quota 40? Basta così, a meno che il 2025/2026 non stravolga la storia, rendendo necessaria raggiungerla per rimanere nella massima serie.

Per continuare in Serie A occorre raggiungere un totale di punti decisamente più basso. La differenza tra le big assolute in lotta per la Champions e quelle per rimanere nella massima serie è ogni anno sempre più elevata, ma è indubbio che lo stesso valga per quella tra le retrocesse e le squadre alla fine classificate tra l'11esimo/14esimo posto e il17esimo.