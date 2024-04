Quante squadre italiane vanno in Champions nel 2024? La situazione, quali giocheranno il torneo con il nuovo format

La Serie A avrà un posto in più nella Champions League 2024/2025? Il Ranking UEFA permette di avere un'ulteriore squadra.

Trentasei squadre e non più trentadue. Un solo girone, con otto partite per ogni team qualificato. La Champions League 2024/2025 cambia il proprio volto, cambiando il format e allargando - di poco - il numero di compagini al via.

Due dei quattro nuovi posti sono a beneficio dei paesi che hanno chiuso l'annata 23/24 in una delle prime due posizioni del Ranking UEFA, così da aumentare il proprio numero di partecipanti alla prossima Champions League: cinque, non quattro.

All'inizio del 2023/2024 la Serie A è partita come di consueto con la consapevolezza di avere almeno quattro squadre, con l'obiettivo di puntare almeno a cinque per la rinnovata Champions League.