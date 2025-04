Quante partite salta Yildiz per squalifica dopo l'espulsione col Monza: gioca contro la Lazio? Cosa dice il regolamento

Juventus vs Monza

Il turco della Juventus è stato cacciato per una gomitata a Bianco nel finale del primo tempo: cosa rischia e quanto lunga può essere la squalifica.

Kenan Yildiz l'ha combinata grossa: nel recupero del primo tempo della sfida tra la Juventus e il Monza, con i bianconeri in vantaggio per 2-0, si è fatto espellere direttamente per una gomitata al brianzolo Bianco.

Decisione ineccepibile da parte del direttore di gara, Daniele Perenzoni di Rovereto, che richiamato dal VAR si è recato al monitor per rivedere l'azione tornando in campo con il cartellino rosso: la gomitata c'è stata ed è stata evidente.

Il problema, ora, riguarda anche le prossime partite della Juventus. Perché sì, è praticamente inevitabile il fatto che la squalifica che il Giudice Sportivo inevitabilmente comminerà a Yildiz non si limiti alla canonica giornata.