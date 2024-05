La lista dei trofei vinti dalla Juventus durante la storia della Coppa Italia e le finali perse dai bianconeri.

Dalla seconda metà del nuovo millennio, dopo essere stata snobbata, la Coppa Italia è tornata essenziale per le grandi squadre, continuamente in lotta con i migliori per conquistarla.

Dalla Juventus all'Inter, passando per il Milan, tutte decise a vincerla per aumentare la propria scintillante bacheca.

Proprio la Juventus è la squadra ad aver vinto il maggior numero di trofei nella storia del torneo.