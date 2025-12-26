Quando tornano gli infortunati del Napoli: Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour, la data del rientro

Ai box c'è anche Alex Meret, infortunatosi proprio prima di Napoli-Inter: l'ex portiere della SPAL ha rimediato in allenamento una frattura del secondo metatarso del piede destro e da allora è stato costretto a seguire un percorso di recupero, senza poter tornare in campo.

Meret non sarà nemmeno in panchina contro la Cremonese: appuntamento al nuovo anno e in particolare alla prima partita del 2026, in casa della Lazio domenica 4 gennaio, nella quale il portiere azzurro dovrebbe rivedersi tra i convocati.

Andrà poi sbrogliata la matassa della titolarità tra i pali del Napoli: Meret era un intoccabile l'anno scorso, non quest'anno dopo l'arrivo di Milinkovic-Savic. E il suo infortunio ha spianato la strada al serbo. Ma questo è un altro discorso.