Quando tornano gli infortunati del Napoli: Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour, la data del rientro

Che il Napoli fosse ancora in lotta per lo Scudetto e che potesse alzare la Supercoppa Italiana, a un certo punto, appariva tutt'altro che scontato. Non tanto per la bravura o meno dei giocatori in rosa o del loro allenatore: per la ben nota emergenza infortuni.
I guai fisici nelle ultime settimane hanno tormentato la squadra di Antonio Conte, che però bene o male è rimasta lì: perdendo a Udine è scivolata al terzo posto, ma intanto si è portata a casa il primo trofeo stagionale, battendo in maniera convincente sia il Milan che il Bologna a Riad.
Figuriamoci quali saranno le potenzialità del Napoli appena torneranno in campo gli infortunati, mormora qualcuno. Già, quando accadrà? Quando si rivedranno in campo i vari Lukaku, Anguissa, De Bruyne? Il quadro della situazione, caso per caso.