Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Anguissa Lukaku De BruyneGetty Images
Stefano Silvestri

Quando tornano gli infortunati del Napoli: Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour, la data del rientro

I campioni d'Italia hanno vissuto le ultime settimane nell'emergenza, con tanto di cambio modulo obbligato: quando torneranno in campo i giocatori attualmente ai box.

Pubblicità

Che il Napoli fosse ancora in lotta per lo Scudetto e che potesse alzare la Supercoppa Italiana, a un certo punto, appariva tutt'altro che scontato. Non tanto per la bravura o meno dei giocatori in rosa o del loro allenatore: per la ben nota emergenza infortuni.

I guai fisici nelle ultime settimane hanno tormentato la squadra di Antonio Conte, che però bene o male è rimasta lì: perdendo a Udine è scivolata al terzo posto, ma intanto si è portata a casa il primo trofeo stagionale, battendo in maniera convincente sia il Milan che il Bologna a Riad.

Figuriamoci quali saranno le potenzialità del Napoli appena torneranno in campo gli infortunati, mormora qualcuno. Già, quando accadrà? Quando si rivedranno in campo i vari Lukaku, Anguissa, De Bruyne? Il quadro della situazione, caso per caso.

  • QUANDO TORNA LUKAKU

    Romelu Lukaku, in realtà, è infortunato solo per modo di dire. Nel senso che il Conte ha già portato in Arabia Saudita per la Supercoppa, pur senza farlo scendere in campo. Come ribadito dal tecnico prima della semifinale col Milan, il belga "in questo momento non ha neanche qualche minuto nelle gambe".

    Da allora è passata più di una settimana, però. Lukaku continua ad allenarsi assieme ai compagni, assiste all'exploit dell'amico Hojlund e scalda i motori. In questo senso, attenzione: la data giusta per rivederlo in campo potrebbe essere proprio questa domenica, nella gara contro la Cremonese che prenderà il via alle 15.

    Non dall'inizio, naturalmente: dalla panchina. Come a Riad. Solo che, se in Supercoppa l'ex interista non ha disputato neppure un minuto come ampiamente prevedibile, allo Zini potrebbe anche fare il proprio ritorno in campo per qualche minuto: sarebbe la prima presenza stagionale e la prima ufficiale dalla notte dello Scudetto.

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA ANGUISSA

    Frank Anguissa si è fatto male a metà novembre con la propria nazionale: doveva andare in Coppa d'Africa, al contrario non sta giocando né con il Camerun né tantomeno con il Napoli. Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra: questo hanno rivelato gli esami.

    I tempi di recupero dell'ex centrocampista del Fulham sono venuti alla luce praticamente subito: dai due ai tre mesi. L'inizio di febbraio, in sostanza, dovrebbe essere il periodo più indicato per rivedere il camerunense a disposizione di Conte, prima in allenamento e poi in partita. Servirà ancora tempo, insomma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA DE BRUYNE

    Tempi molto lunghi anche per Kevin De Bruyne, che si è fatto male calciando il rigore vincente contro l'Inter alla fine di ottobre: lesione di alto grado del bicipite femorale anche per lui, ma i tempi di recupero saranno più lunghi rispetto a quelli di Anguissa.

    L'ex giocatore del Manchester City è stato infatti operato in Belgio per risolvere definitivamente il problema, considerando come si fosse già infortunato alla stessa coscia quando giocava in Inghilterra.

    Ragion per cui il rientro avverrà, appunto, dopo quello di Anguissa: solo a marzo, con ogni probabilità. Con Conte e il Napoli che dovranno andare avanti ancora per un paio di mesi senza di lui.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Alex Meret NapoliGetty

    QUANDO TORNA MERET

    Ai box c'è anche Alex Meret, infortunatosi proprio prima di Napoli-Inter: l'ex portiere della SPAL ha rimediato in allenamento una frattura del secondo metatarso del piede destro e da allora è stato costretto a seguire un percorso di recupero, senza poter tornare in campo.

    Meret non sarà nemmeno in panchina contro la Cremonese: appuntamento al nuovo anno e in particolare alla prima partita del 2026, in casa della Lazio domenica 4 gennaio, nella quale il portiere azzurro dovrebbe rivedersi tra i convocati.

    Andrà poi sbrogliata la matassa della titolarità tra i pali del Napoli: Meret era un intoccabile l'anno scorso, non quest'anno dopo l'arrivo di Milinkovic-Savic. E il suo infortunio ha spianato la strada al serbo. Ma questo è un altro discorso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNANO GILMOUR, OLIVERA E BEUKEMA

    Chiusura con gli altri tre elementi della rosa del Napoli che, in questo momento, non possono dare una mano ai compagni e a Conte: Billy Gilmour, Mathias Olivera e Sam Beukema.

    Rientro potenziale all'inizio di febbraio per Gilmour, operato per risolvere i problemi di pubalgia; Olivera ha rimediato un problema a un polpaccio a Riad ed è in dubbio per la Cremonese, così come non è certa la presenza di Beukema, vittima di un trauma contusivo a un piede.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Napoli crest
Napoli
NAP
0