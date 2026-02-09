Goal.com
Stefano Silvestri

Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa

I tre hanno saltato la trasferta di Bologna, ma la mancata disputa della gara contro il Como sta aiutando il loro recupero: le condizioni, caso per caso, verso l'anticipo di venerdì.

Da una trasferta a un'altra trasferta, dall'agevole vittoria ottenuta a Bologna martedì della scorsa settimana all'anticipo col Pisa in programma venerdì 13: questa è la tabella di marcia del Milan, che nel weekend non ha giocato contro il Como.

I rossoneri di Massimiliano Allegri preparano la gara dell'Arena Garibaldi, ma con un occhio puntato sui tre giocatori che a Bologna non c'erano a causa di qualche problema fisico: Rafael Leao è stato convocato ma è rimasto in panchina per tutto l'incontro, mentre Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers hanno dato direttamente forfait.

I tre ci saranno a Pisa? Cosa filtra sul loro recupero e la situazione verso l'anticipo di venerdì.

  • LEAO GIOCA PISA-MILAN?

    La prima buona notizia è arrivata da Leao: il portoghese domenica si è allenato in gruppo, e dunque le possibilità che torni titolare nell'attacco del Milan contro il Pisa sono decisamente superiori rispetto ai giorni scorsi.

    Come rivelato da Allegri nella conferenza stampa di vigilia della gara di Bologna, Leao "ha ancora dolore all’adduttore-pube ma sarà a disposizione". Come detto alla fine non ha giocato, ma dovrebbe riprendersi il posto (accanto a Nkunku?) proprio a Pisa.

  • PULISIC GIOCA PISA-MILAN?

    "Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo", diceva invece lo stesso Allegri di Pulisic, vittima di una borsite all'ileopsoas. E invece niente: le condizioni dell'americano non sono migliorate, niente convocazione per Bologna.

    La notizia negativa è che Pulisic si è allenato a parte anche domenica e rimane dunque in dubbio anche per la trasferta di Pisa. Una convocazione e una maglia da titolare dipenderanno dall'evoluzione o meno del suo recupero nei prossimi giorni.

  • SAELEMAEKERS GIOCA PISA-MILAN?

    Non è tornato ad allenarsi in gruppo neppure Saelemaekers, che non ha giocato a Bologna a causa di un problema muscolare. "Non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione, ma ha avuto un risentimento", ha detto di lui Allegri.

    Anche il belga resta dunque in dubbio per la partita contro il Pisa: sia dal punto di vista della convocazione che del ritorno dal primo minuto, dopo aver visto Athekame prendere il suo posto al Dall'Ara.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Di fronte a questo scenario, a oggi è questa la formazione che Allegri potrebbe mandare in campo venerdì sera in casa del Pisa:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (Loftus-Cheek), Nkunku. All. Allegri

