Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa

"Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo", diceva invece lo stesso Allegri di Pulisic, vittima di una borsite all'ileopsoas. E invece niente: le condizioni dell'americano non sono migliorate, niente convocazione per Bologna.

La notizia negativa è che Pulisic si è allenato a parte anche domenica e rimane dunque in dubbio anche per la trasferta di Pisa. Una convocazione e una maglia da titolare dipenderanno dall'evoluzione o meno del suo recupero nei prossimi giorni.