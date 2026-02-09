Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa

Da una trasferta a un'altra trasferta, dall'agevole vittoria ottenuta a Bologna martedì della scorsa settimana all'anticipo col Pisa in programma venerdì 13: questa è la tabella di marcia del Milan, che nel weekend non ha giocato contro il Como.
I rossoneri di Massimiliano Allegri preparano la gara dell'Arena Garibaldi, ma con un occhio puntato sui tre giocatori che a Bologna non c'erano a causa di qualche problema fisico: Rafael Leao è stato convocato ma è rimasto in panchina per tutto l'incontro, mentre Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers hanno dato direttamente forfait.
I tre ci saranno a Pisa? Cosa filtra sul loro recupero e la situazione verso l'anticipo di venerdì.