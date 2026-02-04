Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma

Il Napoli, eliminato dalla Champions League, si concentra adesso su campionato e Coppa Italia; per farlo Antonio Conte ha bisogno però di ritrovare un po' di giocatori in modo da uscire, almeno in parte, dall'emergenza infortuni.

Il tema infortuni è stato centrale per tutta la stagione del Napoli e ha condizionato l'andamento della squadra. Presto però sono attesi i primi rientri, già a partire dalla prossima gara di campionato.

Da Amir Rrahmani a Matteo Politano ma anche Anguissa, fuori da tempo, il punto sugli infortunati del Napoli e chi è pronto a tornare.