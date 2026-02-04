Goal.com
Rrahmani Politano AnguissaGetty Images
Andrea Ajello

Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma

Antonio Conte piano piano inizia a ritrovare alcuni dei giocatori infortunati: tra Genoa, Coppa Italia e Roma ecco chi recupererà.

Il Napoli, eliminato dalla Champions League, si concentra adesso su campionato e Coppa Italia; per farlo Antonio Conte ha bisogno però di ritrovare un po' di giocatori in modo da uscire, almeno in parte, dall'emergenza infortuni. 

Il tema infortuni è stato centrale per tutta la stagione del Napoli e ha condizionato l'andamento della squadra. Presto però sono attesi i primi rientri, già a partire dalla prossima gara di campionato. 

Da Amir Rrahmani a Matteo Politano ma anche Anguissa, fuori da tempo, il punto sugli infortunati del Napoli e chi è pronto a tornare. 

  • TORNANO RRAHMANI E MILINKOVIC

    Il Napoli sfida il Genoa in trasferta sabato 7 febbraio e per quella gara Conte avrà già qualche pedina in più. Non giocatori qualsiasi ma dei titolari. A parte da Milinkovic Savic; il portiere serbo dovrebbe essere di nuovo a disposizione, toccherà al tecnico decidere se metterlo subito al posto di Meret. 

    Davanti a lui, un rientro fondamentale, quello di Rrahmani, colonna difensiva della squadra di Conte. L'ex Verona è pronto per tornare titolare a Marassi. 

  • POLITANO IN DUBBIO

    Più incerta invece la presenza di Politano con il Genoa; l'esterno italiano è fuori da qualche settimana dopo il problema almuscolo semimembranoso della coscia destra.

    Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni; il Napoli potrebbe anche aspettare per prudenza e farlo rientrare eventualmente nella gara di Coppa Italia martedì 10 febbraio, contro il Como. Situazione simile anche per Mazzocchi. 

  • ANGUISSA E GILMOUR CON LA ROMA?

    Uno dei reparti che ha subito le maggiori conseguenze per gli infortuni è il centrocampo; prima fuori De Bruyne, poi Anguissa e Gilmour. Quest'ultimi due sono più vicini a tornare in campo.

    Non ancora con il Genoa, forse in Coppa Italia ma il vero obiettivo è averli per il week end successivo, nel big match contro la Roma, scontro diretto per il quarto posto. 

    Conte aspetta soprattutto il recupero di Anguissa, che tra l'infortunio muscolare e poi i problemi alla schiena non gioca da novembre. 

  • QUANDO TORNANO GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI

    Facendo quindi un riepilogo della situazione infermeria, questi sono i probabili rientri tra Genoa e Roma. 

    • Genoa-Napoli: Rrahmani e Milinkovic Savic a disposizione, Politano e Mazzocchi in dubbio.
    • Napoli-Roma: possono tornare Anguissa e Gilmour.
