Quando tornano Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres, Politano e Rrahmani? Il medico del Napoli svela date e tempi di recupero

"Neres ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia appoggiando male il piede in torsione. La sua evoluzione nei giorni è stata sempre positiva nei giorni, andando migliorando. Aumentando i carichi di lavoro, il ragazzo avverte ancora dolori a tendini e comparto legamenti: quindi non è partito per Copenaghen, ci siamo un attimo frenati. Ha ripreso il percorso di riabilitazione e facciamo un rallentamento. Vediamo per Torino, con il Chelsea è un'ipotesi, ma è difficile. L'ideale adesso sarebbe di non forzare e non spingere".