Quando tornano Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres, Politano e Rrahmani? Il medico del Napoli svela date e tempi di recupero

Un'ecatombe in piena regola.
La stagione del Napoli continua ad essere falcidiata da infortuni, non ultimi quelli patiti da Matteo Politano ed Amir Rrahmani contro il Sassuolo.
A fare il punto nonché chiarezza sull'enorme emergenza che sta interessando l'infermeria azzurra, a Radio CRC, è il medico sociale Raffaele Canonico.
Da Anguissa all'esterno offensivo e al centrale kosovaro, passando per De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres ed una parentesi su Elmas: ecco cosa ha detto il dottore del club partenopeo, svelando tempi di recupero e date riguardanti il rientro.