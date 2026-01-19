Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Neres Lukaku Napoli 2025-2026Getty/GOAL
Claudio D'Amato

Quando tornano Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres, Politano e Rrahmani? Il medico del Napoli svela date e tempi di recupero

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, fa chiarezza sull'emergenza infortuni che ha colpito gli azzurri: da Anguissa a Rrahmani, le ultime.

Pubblicità

Un'ecatombe in piena regola.

La stagione del Napoli continua ad essere falcidiata da infortuni, non ultimi quelli patiti da Matteo Politano ed Amir Rrahmani contro il Sassuolo.

A fare il punto nonché chiarezza sull'enorme emergenza che sta interessando l'infermeria azzurra, a Radio CRC, è il medico sociale Raffaele Canonico.

Da Anguissa all'esterno offensivo e al centrale kosovaro, passando per De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres ed una parentesi su Elmas: ecco cosa ha detto il dottore del club partenopeo, svelando tempi di recupero e date riguardanti il rientro.

  • "ELMAS OK"

    "Elmas - riporta 'Tuttonapoli' - in realtà aveva dei sintomi influenzali con mal di pancia e nausea: oggi si è allenato quindi è tranquillo".

    • Pubblicità

  • "LUKAKU PUÒ GIOCARE, MA DECIDE CONTE"

    "Lukaku? Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Romelu comunque è recuperato".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "NERES OUT, DIFFICILE CHE TORNI COL CHELSEA"

    "Neres ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia appoggiando male il piede in torsione. La sua evoluzione nei giorni è stata sempre positiva nei giorni, andando migliorando. Aumentando i carichi di lavoro, il ragazzo avverte ancora dolori a tendini e comparto legamenti: quindi non è partito per Copenaghen, ci siamo un attimo frenati. Ha ripreso il percorso di riabilitazione e facciamo un rallentamento. Vediamo per Torino, con il Chelsea è un'ipotesi, ma è difficile. L'ideale adesso sarebbe di non forzare e non spingere".

  • Zambo Anguissa NapoliGetty Images

    QUANDO TORNA ANGUISSA

    "Anguissa  aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po' i tempi perché aveva risposto bene alle terapie e aveva svolto la riatletizzazione. Martedì durante la seduta con la squadra, quasi a fine seduta, si è bloccato con la schiena: una cosa differente rispetto all'infortunio precedente. Non era prevedibile questo attacco di lombalgia abbastanza forte: questo ci ha rallentato. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA DE BRUYNE

    "De Bruyne, in seguito all'intervento subito per l'infortunio, ha una prognosi prevista per fine febbraio, inizio marzo per il reintegro assoluto in squadra".

  • QUANDO TORNA GILMOUR

    "Gilmour ha avuto un fastidio in zona inguinale ed adduttore. Ha avuto un intervento di Sports Hernia e un qualcosa per lavorare al discorso pubico: il suo ritorno era previsto intorno alle 10 settimane dall'intervento. Contiamo che tra 3 settimane dovremmo esserci. Ha fatto l'ultima visita di controllo dal chirurgo ed è andata molto bene".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Alex Meret NapoliGetty

    QUANDO TORNA MERET

    "Meret? Dire che è sfortunato è poco: ha avuto una frattura da stress al piede anche in un gesto poco traumatico. Era già venuto in panchina con l'Inter, il giorno dopo lamenta dei dolori al braccio sinistro: ha avuto una cosa abbastanza seria che per privacy preferirei non dire, ma comunque in settimana si riaggrega alla squadra. Ha fatto una consulenza specialistica che ci ha escluso iter più lunghi: a Torino dovrebbe esserci".

  • QUANDO TORNANO POLITANO E RRAHMANI

    "Per Rrahmani distrazione al gluteo, una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane".

    "Per Politano lesione distrattiva al semimembranoso: essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vediamo se riusciamo a ridurre".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
0