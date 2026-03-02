Goal.com
Stefano Silvestri

Quando torna Vlahovic dall'infortunio: la data del rientro, quando sarà convocato e quando potrà giocare

Il centravanti serbo della Juventus non gioca da novembre a causa del grave infortunio all'adduttore: quando tornerà a tutti gli effetti a disposizione di Spalletti per il finale di stagione.

Ma alla fine quando torna Dusan Vlahovic dall'infortunio rimediato a novembre? La domanda sta continuando ad aleggiare nell'ambiente della Juventus, anche alla luce delle ritrovate difficoltà di David e della stagione negativa di Openda.

Il centravanti serbo è fuori dai giochi ormai da diversi mesi, ovvero da quando ha rimediato un grave infortunio muscolare che lo ha costretto prima all'operazione e poi a un lungo stop. Ma il suo rientro in campo si sta avvicinando settimana dopo settimana.

Dunque, quando tornerà in campo Vlahovic? Diversamente da qualche tempo fa, è una domanda che sta finalmente iniziando ad avere una risposta concreta.

  • IN GRUPPO NEI PROSSIMI GIORNI

    Anche oggi, lunedì 2 marzo, Vlahovic ha svolto lavoro personalizzato, senza dunque unirsi ai compagni in un allenamento in gruppo. Ma è uno step che l'ex attaccante della Fiorentina è destinato a compiere ben presto.

    Vlahovic tornerà infatti in gruppo nei prossimi giorni: nelle previsioni sue e della Juventus, lo farà tra questa e la prossima settimana. Segno di come il rientro tra i convocati, e poi in campo, sia effettivamente sempre più vicino.

  • CONVOCATO CONTRO L'UDINESE?

    La data giusta per rivedere Vlahovic tra i convocati di Spalletti sembra essere sabato 14 marzo: la giornata, cioè, in cui la squadra bianconera viaggerà verso il Bluenergy Stadium per affrontare l'Udinese in casa sua nell'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

    Anche nel caso in cui Vlahovic tornasse in gruppo questa settimana, è infatti improbabile che l'ex viola torni a essere convocato già per la partita contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo alle 20.45.

    Udinese-Juventus potrebbe dunque rappresentare il momento in cui Vlahovic tornerà a riassaporare l'ebbrezza di una convocazione: sarebbe la sua prima nel 2026, nonché la prima dalla fine dello scorso mese di novembre.

  • QUANDO TORNA A GIOCARE

    Il rientro in campo a pieno regime di Vlahovic dipenderà poi dal modo in cui il calciatore recupererà a tutti gli effetti dall'infortunio. E dunque dalle garanzie che riuscirà a dare a Spalletti, dopo diversi mesi trascorsi ai box senza potersi allenare con i compagni né scendere in campo.

    Proprio la partita contro l'Udinese potrebbe intanto consentire a Vlahovic di rimettere piede in campo almeno per qualche minuto. Con la sensazione che il serbo, se davvero tornerà al 100%, avrà la possibilità di trovare spazio e minutaggio nelle scelte di Spalletti in un contesto, quello dell'attacco bianconero, che quest'anno ha dato poche soddisfazioni.

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Vlahovic non gioca dal 29 novembre scorso, giorno in cui è andata in scena Juventus-Cagliari all'Allianz Stadium: partita che la formazione di Spalletti ha vinto 2-1 in rimonta grazie a una doppietta di Kenan Yildiz, perdendo però il serbo per infortunio dopo un tiro effettuato verso la porta dei sardi nel primo tempo.

    "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical - comunicava la Juventus nei giorni seguenti - Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra".

    Risultato: Vlahovic si è dovuto operare all'inizio di dicembre ed è ancora fuori dai giochi. Ma la lontananza dai campi sta finalmente per arrivare alla fine.

