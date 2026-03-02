Quando torna Vlahovic dall'infortunio: la data del rientro, quando sarà convocato e quando potrà giocare

Anche oggi, lunedì 2 marzo, Vlahovic ha svolto lavoro personalizzato, senza dunque unirsi ai compagni in un allenamento in gruppo. Ma è uno step che l'ex attaccante della Fiorentina è destinato a compiere ben presto.

Vlahovic tornerà infatti in gruppo nei prossimi giorni: nelle previsioni sue e della Juventus, lo farà tra questa e la prossima settimana. Segno di come il rientro tra i convocati, e poi in campo, sia effettivamente sempre più vicino.