Quando torna Vlahovic dall'infortunio: la data del rientro, quando sarà convocato e quando potrà giocare

Ma alla fine quando torna Dusan Vlahovic dall'infortunio rimediato a novembre? La domanda sta continuando ad aleggiare nell'ambiente della Juventus, anche alla luce delle ritrovate difficoltà di David e della stagione negativa di Openda.
Il centravanti serbo è fuori dai giochi ormai da diversi mesi, ovvero da quando ha rimediato un grave infortunio muscolare che lo ha costretto prima all'operazione e poi a un lungo stop. Ma il suo rientro in campo si sta avvicinando settimana dopo settimana.
Dunque, quando tornerà in campo Vlahovic? Diversamente da qualche tempo fa, è una domanda che sta finalmente iniziando ad avere una risposta concreta.