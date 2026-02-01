Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero

"Vlahovic tornerà tra un po' e non prestissimo, è un infortunio importante, perciò ci siamo mossi per prendere un attaccante compatibilmente con la situazione finanziaria", le parole del Director of Football Strategy relative alle mosse di gennaio.

"Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se ci riusciamo bene, altrimenti sappiamo che abbiamo calciatori a disposizione e che Dusan rientrerà tra un mese/un mese e mezzo".