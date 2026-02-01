Goal.com
Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero

Le ultime riguardo la data del rientro di Dusan Vlahovic, fermo da Juve-Cagliari del 29 novembre a causa di un grave infortunio muscolare: a fornire indizi è Giorgio Chiellini.

Dusan Vlahovic intravede la luce in fondo al tunnel.

A farlo presente è stato Giorgio Chiellini, che a DAZN ha svelato quanto manca per rivedere in campo il numero 9 della Juventus.

Quando torna Vlahovic? Le ultime sui tempi di recupero dal grave infortunio patito col Cagliari.

  • COSA HA DETTO CHIELLINI SU VLAHOVIC

    "Vlahovic tornerà tra un po' e non prestissimo, è un infortunio importante, perciò ci siamo mossi per prendere un attaccante compatibilmente con la situazione finanziaria", le parole del Director of Football Strategy relative alle mosse di gennaio.

    "Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se ci riusciamo bene, altrimenti sappiamo che abbiamo calciatori a disposizione e che Dusan rientrerà tra un mese/un mese e mezzo".

  • QUANDO TORNA VLAHOVIC? I NUOVI TEMPI DI RECUPERO

    Traducendo la proiezione fornita da Chiellini, Spalletti riavrà a disposizione Vlahovic tra inizio e metà marzo.

  • COS'HA VLAHOVIC: L'INFORTUNIO IN JUVENTUS-CAGLIARI

    Vlahovic è ai box dal 29 novembre scorso, data di Juve-Cagliari: il centravanti serbo, al 29', è andato in progressione entrando in area e calciando in diagonale, ma il tentativo è stato parato agevolmente da Caprile.

    Al momento di tirare il 9 bianconero ha accusato un problema alla coscia sinistra, che lo ha portato a fermarsi e chiedere immediatamente il cambio quasi in lacrime.

    Gli esami effettuati, purtroppo per il serbo, per Spalletti e per il popolo bianconero, hanno confermato i timori: "Lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra".

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA VLAHOVIC?

    Vlahovic, alla luce delle dichiarazioni di Chiellini riguardanti i tempi di recupero dall'infortunio, potrebbe tornare tra i convocati per Roma-Juventus del 1 marzo oppure l'8 col Pisa, o in alternativa il 15 in casa dell'Udinese.

    Sicuri i forfait contro Atalanta, Lazio, Inter Galatasaray (entrambi i Playoff) e Como.

