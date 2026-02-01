Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero

Vlahovic è ai box dal 29 novembre scorso, data di Juve-Cagliari: il centravanti serbo, al 29', è andato in progressione entrando in area e calciando in diagonale, ma il tentativo è stato parato agevolmente da Caprile.
Al momento di tirare il 9 bianconero ha accusato un problema alla coscia sinistra, che lo ha portato a fermarsi e chiedere immediatamente il cambio quasi in lacrime.
Gli esami effettuati, purtroppo per il serbo, per Spalletti e per il popolo bianconero, hanno confermato i timori: "Lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra".