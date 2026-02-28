Goal.com
Michael Baldoin

Quando torna Gimenez dall'infortunio: le ultime e cosa ha detto Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan

Il classe 2001 messicano è sempre più vicino al suo rientro in campo dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi: cos'ha detto Allegri e quali sono le sue condizioni.

Dopo un lungo calvario, Santiago Giménez torna finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il messicano, fuori dallo scorso ottobre a causa di un infortunio alla caviglia, è ormai vicino al rientro in gruppo e si prepara a dare una mano ai compagni nel tentativo di trascinare il Milan in Champions League, dopo una stagione senza coppe europee.

A confermarlo è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero e quali sono le condizioni dell’attaccante classe 2001.

  • L'INFORTUNIO DI GIMENEZ

    Gimenez non scende in campo in una gara ufficiale dalla fine di ottobre, quando disputò poco più di un’ora nella sfida di Serie A contro l’Atalanta.

    In un primo momento le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione: si trattava infatti di un fastidio alla caviglia, inizialmente gestito con terapie e riposo.

    Tuttavia, all’inizio di dicembre il messicano non mostrava miglioramenti significativi con la terapia conservativa e lo staff rossonero è stato costretto a rivedere il percorso di recupero, cambiando approccio.

  • LO STOP SI RIVELA PIÙ LUNGO DEL PREVISTO

    A metà dicembre, dunque, Gimenez è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, nello specifico una “pulizia artroscopica della caviglia destra”, come comunicato ufficialmente dal Milan.

    Da quel momento il messicano ha iniziato il percorso di convalescenza e riabilitazione, ma a fine febbraio non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo con i compagni.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI CREMONESE-MILAN

    Inizialmente, il recupero di Gimenez era previsto per la fine di marzo, ma la novità è arrivata direttamente da mister Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan.

    Il tecnico livornese ha parlato delle condizioni dell’attaccante messicano, annunciando un rientro ormai vicino:

    "Gimenez ha finito tutta la preatletizzazione e può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra".

  • COME CAMBIA L'ATTACCO DEL MILAN CON GIMENEZ

    La sensazione è che Gimenez possa tornare molto utile alla causa del Milan: Allegri potrebbe infatti beneficiare delle sue caratteristiche nel 3-5-2 fin qui adottato, schierandolo al fianco di uno tra Leao o Pulisic.

    Non è stato però un avvio di stagione semplice per il messicano, che in nove presenze in campionato non è mai riuscito a trovare la via del goal.

    Diverso, invece, il suo rendimento in Coppa Italia: una rete contro il Lecce al secondo turno e un assist contro il Bari al primo turno nelle uniche due apparizioni stagionali nella competizione.

