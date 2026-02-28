Quando torna Gimenez dall'infortunio: le ultime e cosa ha detto Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan

Dopo un lungo calvario, Santiago Giménez torna finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.
Il messicano, fuori dallo scorso ottobre a causa di un infortunio alla caviglia, è ormai vicino al rientro in gruppo e si prepara a dare una mano ai compagni nel tentativo di trascinare il Milan in Champions League, dopo una stagione senza coppe europee.
A confermarlo è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero e quali sono le condizioni dell’attaccante classe 2001.