Quando torna Evan Ferguson? Tra l'infortunio e il rischio operazione, come sta l'attaccante della Roma

Sì, c'è Malen. Sì, la Roma ha trovato la quadra e gettato la maschera, rilanciando pesantemente la propria candidatura a un posto in Champions League. Ma la domanda resta: dov'è finito Evan Ferguson e quando torna in campo?

L'attaccante irlandese ha giocato appena una volta negli ultimi due mesi, prima di fermarsi per un problema a una caviglia. Negli ultimi giorni si è recato a Brighton per una visita specialistica e le risposte non sono state particolarmente positive.

Quando può tornare in campo dunque Ferguson? Le condizioni dell'ex giocatore di Brighton e West Ham e le prospettive per il finale di stagione suo e della Roma.