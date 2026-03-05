Goal.com
AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Quando torna Evan Ferguson? Tra l'infortunio e il rischio operazione, come sta l'attaccante della Roma

L'irlandese è sceso in campo solo una volta negli ultimi due mesi e non gioca dal 22 gennaio: cosa sta succedendo e perché non è ancora tornato a disposizione di Gasperini.

Sì, c'è Malen. Sì, la Roma ha trovato la quadra e gettato la maschera, rilanciando pesantemente la propria candidatura a un posto in Champions League. Ma la domanda resta: dov'è finito Evan Ferguson e quando torna in campo?

L'attaccante irlandese ha giocato appena una volta negli ultimi due mesi, prima di fermarsi per un problema a una caviglia. Negli ultimi giorni si è recato a Brighton per una visita specialistica e le risposte non sono state particolarmente positive.

Quando può tornare in campo dunque Ferguson? Le condizioni dell'ex giocatore di Brighton e West Ham e le prospettive per il finale di stagione suo e della Roma.

  • L'INFORTUNIO DI FERGUSON

    Ferguson è da tempo alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Si tratta della stessa caviglia che già gli aveva dato problemi ai tempi della militanza in Inghilterra, e che nelle ultime settimane è tornata a farlo patire.

    Per questo motivo il centravanti della Roma è fuori dai giochi ormai da gennaio e per questo motivo, in pratica, nel 2026 non ha quasi mai giocato: è sceso in campo solo quattro volte nel nuovo anno, l'ultima il 22 gennaio in Europa League contro lo Stoccarda.

  • DEVE OPERARSI?

    La novità è che Ferguson potrebbe essere costretto a una soluzione drastica per risolvere il problema alla caviglia che da tempo gli sta impedendo di mettersi a disposizione di Gasperini: quella di ricorrere a un'operazione.

    Secondo Sky, sono in corso valutazioni approfondite all'interno dello staff medico della Roma a proposito di un simile scenario: anche di questo si è discusso durante i controlli specialistici a cui Ferguson si è sottoposto a Brighton.

    Una decisione verrà presumibilmente presa a brevissimo, già in questi giorni. E sarà una scelta chiave per il futuro immediato del centravanti della Roma.

  • STAGIONE FINITA?

    Nel caso Ferguson dovesse finire sotto i ferri, i tempi di recupero sarebbero evidentemente lunghi. E la sua stagione, già complicata sia dal punto di vista del rendimento che dell'apporto realizzativo, definitivamente compromessa.

    L'annata di Ferguson, in sostanza, potrebbe già definirsi conclusa in caso di operazione. Così come sarebbero compromesse anche le chances di Ferguson di partecipare eventualmente ai Mondiali, se la sua Irlanda riuscirà a superare lo scoglio dei playoff.

  • UN'ANNATA SOFFERTA

    Sono 22 le presenze collezionate da Ferguson con la maglia della Roma tra tutte le competizioni stagionali, dunque Serie A ma anche Europa League e Coppa Italia: 5 le reti messe a segno, più due assist per i compagni.

    Un rendimento poco felice a cui si è aggiunto un rapporto non semplicissimo con Gasperini, che alla fine ha trovato nell'arrivo di Malen la soluzione ai problemi offensivi della Roma. Con inevitabili dubbi legati anche al futuro, ricordando come l'irlandese sia in Italia in prestito e come il riscatto verrebbe a costare ai giallorossi addirittura 40 milioni di euro.

