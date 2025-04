Quando torna Emerson Royal dall'infortunio: non solo Walker, anche il terzino brasiliano è ai box

L'ex giocatore del City si è dovuto operare a un gomito e non ci sarà per alcune settimane. Ma il suo posto non potrà essere preso dal brasiliano.

Questa proprio non ci voleva per il Milan: Kyle Walker è stato costretto a fermarsi e ne avrà per alcune settimane, come annunciato nella tarda serata di martedì, con un comunicato ufficiale, dal club rossonero.

"AC Milan - ha annunciato la società sul proprio sito - comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Il problema è che Walker non è l'unico terzino destro della rosa di Sergio Conceiçao attualmente ai box per infortunio: fuori dai giochi c'è anche Emerson Royal. E questo, al netto del rendimento non entusiasmante del brasiliano in questa stagione, è un problema doppio.