Quando torna Baldanzi e dove può giocare nel Genoa di De Rossi: le ultime su infortunio, tempi di recupero e ruolo

Al di là del guaio fisico da mettersi alle spalle e di un debutto atteso da tutto il popolo genoano, va decifrato il ruolo nel quale DDR vorrà sfruttare la tecnica di Baldanzi:

"Gasperini qualche volta gli ha fatto fare il falso centravanti, ma qui non credo di metterlo lì - ha chiarito l'allenatore di Ostia - Lo può fare perché è intelligente e qualche volta potrà farlo, ma quando abbiamo pensato a lui non è stato pensato per quel ruolo".

"Deve stare il più possibile dentro al campo, perché ha una dote naturale per cercare palla tra le linee e tra gli spazi. Dev'essere servito".

Ragion per cui, alla luce delle dichiarazioni di De Rossi, nel 3-5-2 con cui il Grifone è uscito fuori dalla zona retrocessione per Baldanzi è ipotizzabile un impiego o come mezzala - seppur lì giochi un altro profilo offensivo come Malinovskyi - oppure da seconda punta a sostegno di un attaccante centrale, galleggiando sistematicamente tra le linee per complicare i piani delle difese avversarie.