Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Tommaso BaldanziGetty Images
Claudio D'Amato

Quando torna Baldanzi e dove può giocare nel Genoa di De Rossi: le ultime su infortunio, tempi di recupero e ruolo

L'acquisto di Tommaso Baldanzi è teso ad aumentare il tasso qualitativo del Genoa, ma fin qui il fantasista non si è ancora visto: l'ex Roma è fermo ai box, inoltre andrà inquadrata la sua collocazione tattica negli schemi di De Rossi.

Pubblicità

Tommaso Baldanzi è un calciatore del Genoa da 10 giorni, ma fin qui non ha mai visto il campo.

Colpa di un infortunio che lo sta costringendo ai box, trascinato dalle settimane che hanno preceduto il suo trasferimento dalla Roma al Grifone.

Quando torna Baldanzi? Quand'è che potrà esordire coi rossoblù? Ma soprattutto: in che ruolo giocherà con Daniele De Rossi - che già gli ha dato fiducia nella Capitale - in Liguria?

  • QUANDO TORNA BALDANZI? LE ULTIME SUI TEMPI DI RECUPERO

    Baldanzi, che ha saltato Genoa-Bologna e Lazio-Genoa, sta lavorando per mettersi a disposizione di De Rossi: il fantasista ex Empoli, ad ogni modo, non dovrebbe riuscire a tornare disponibile prima della sfida col Torino del 22 febbraio. Se così fosse, forfait anche contro Napoli e Cremonese.

    • Pubblicità

  • INFORTUNIO BALDANZI: COS'HA?

    Baldanzi è fuori a causa di un infortunio muscolare, più precisamente di una ricaduta legata ad un problema al retto femorale della coscia destra patito durante l'allenamento di rifinitura che ha preceduto Atalanta-Roma del 3 gennaio.

    Alla vigilia di Lazio-Genoa, in conferenza stampa, De Rossi aveva spiegato: 

    "Tommaso ricomincia la fase di riabilitazione perché ha avuto un piccolo infortunio a Roma e nel suo ultimo allenamento a Trigoria una piccola recidiva. Non è stata un'altra lesione ma un piccolo riacutizzarsi del suo problema".

    "Non ho di preciso in testa quanti giorni serviranno ancora. Anche perché il dottore ci dà una data ma lui dice che si sente bene e vuole rientrare. Lo valuteremo di settimana in settimana. Non dovremo commettere errori stupidi per la voglia, per lui, di giocare e, per noi, di riaverlo in campo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RUOLO DI BALDANZI AL GENOA: DOVE GIOCHERÀ? COSA HA DETTO DE ROSSI

    Al di là del guaio fisico da mettersi alle spalle e di un debutto atteso da tutto il popolo genoano, va decifrato il ruolo nel quale DDR vorrà sfruttare la tecnica di Baldanzi:

    "Gasperini qualche volta gli ha fatto fare il falso centravanti, ma qui non credo di metterlo lì - ha chiarito l'allenatore di Ostia - Lo può fare perché è intelligente e qualche volta potrà farlo, ma quando abbiamo pensato a lui non è stato pensato per quel ruolo"

    "Deve stare il più possibile dentro al campo, perché ha una dote naturale per cercare palla tra le linee e tra gli spazi. Dev'essere servito".

    Ragion per cui, alla luce delle dichiarazioni di De Rossi, nel 3-5-2 con cui il Grifone è uscito fuori dalla zona retrocessione per Baldanzi è ipotizzabile un impiego o come mezzala - seppur lì giochi un altro profilo offensivo come Malinovskyi - oppure da seconda punta a sostegno di un attaccante centrale, galleggiando sistematicamente tra le linee per complicare i piani delle difese avversarie.

  • BALDANZI-GENOA: CIFRE E FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Baldanzi è diventato ufficialmente del Genoa il 23 gennaio, col club ligure che lo ha prelevato dalla Roma in prestito oneroso a un milione pattuendo con la Lupa la possibilità di esercitare il riscatto del cartellino in estate versandone altri 10.

    Contestualmente, in giallorosso, è finito Lorenzo Venturino: l'attaccante classe 2006 è approdato a Trigoria a titolo temporaneo, con opzione d'acquisto definitiva a 7 milioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0