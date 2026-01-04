Pubblicità
El Aynoaui Marocco Tanzania Coppa d'AfricaGetty Images
Francesco Schirru

Marocco ai quarti di Coppa d'Africa: risultato, El Aynaoui e Masina saltano altre 2 partite di Serie A

Gasperini e Baroni dovranno rinunciare al proprio giocatore per le partite del 19esimo e 20esimo turno. Ma il lo rientro potrebbe slittare ulteriormente.

Il Marocco è ai quarti di finale di Coppa d'Africa. Battuta la Tanzania in una gara tutt'altro che semplice, la squadra padrona di casa giocherà ancora per provare a vincere il trofeo davanti ai propri tifosi. Una grande notizia per i milioni di tifosi locali, un po' meno per gli allenatori che dovranno fare a meno dei convocati per almeno altre due partite.

Tra questi ci sono Baroni e Gasperini, rispettivamente allenatori di Torino e Roma che non potranno contare su El Aynaoui e Masina per il turno dell'Epifania, infrasettimanale di scena il 6 e il 7 gennaio che chiuderà il girone d'andata, e quello successivo di scena qualche giorno più tardi.

Dopo aver salutato Masina ed El Aynauoi a metà dicembre, con entrambi in Marocco per rispondere alla chiamata della propria rappresentativa e saltare così diverse partite di Serie A, ora entrambi non potranno giocare neanche i prossimi due turni.

  • QUANDO TORNANO EL AYANOUI E MASINA

    Il Marocco giocherà i quarti di Coppa d'Africa il 10 gennaio e per questo motivo Masina ed El Aynoui non potranno giocare non solo il turno dell'Epifania, ma sicuramente anche la ventesima giornata.

    Il primo turno di ritorno di Serie A è previsto proprio quando si giocherà il quarto di finale del Marocco. Da qui in avanti potrebbe arrivare il ritorno di El Aynaoui e Masina, ma bisognerà capire se il team di Regregui verrà eliminato o meno.

    In caso di semifinale, infatti, il rientro slitterà ulteriormente: in questo caso, infatti, i due giocatori marocchini giocherebbero la finalissima o al massimo la finale terzo-quarto posto che, essendo previste il 17 e il 18 gennaio, non permetterere loro di giocare ulteriori due gare. 

    Quali? Guarda caso un doppio Roma-Torino, in Coppa Italia prima e in Serie A poi, previste il 13 e il 18 gennaio.

  • COME STANNO ANDANDO EL AYANOUI E MASINA

    El Aynaoui è uno dei titolari del Marocco di Regragui, sempre in campo in questa Coppa d'Africa. Il centrocampista giallorosso sta disputando un buon torneo nel 4-3-3 dei padroni di casa.

    Dopo le prime due partite del girone passate in panchina, Masina è divenuto titolare in occasione delle ultime due, compresa quella degli ottavi contro la Tanzania.

    Quando Gasperini e Baroni avranno di nuovo a disposizione El Aynaoui e Masina, dunque, nessuno dei due farà i conti con un giocatore che ha passato la Coppa d'Africa in panchina a guardare i compagni di squadra.

    Buona o cattiva notizia? Entrambe, considerando che entrambi mantengono la forma in Marocco, ma allo stesso modo faticando più del solito, in una competizione continentale che assorbe di solito molte più energie.

  • GASP E BARONI SENZA EL AYANOUI E MASINA

    El Aynoui e Masina se la stanno cavando bene, ma Gasperini e Masina possono dire lo stesso?

    Nell'ultimo turno di campionato il Torino è passato in vantaggio contro il Verona, cercando di ottenere la terza vittoria negli ultimi cinque incontri ufficiali, mentre la Roma di Gasperini continua ad essere altalenante.

    Il 3 gennaio, infatti, i giallorossi sono caduti contro l'Atalanta, rimediando il terzo insuccesso in cinque partite.

