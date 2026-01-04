Marocco ai quarti di Coppa d'Africa: risultato, El Aynaoui e Masina saltano altre 2 partite di Serie A

Il Marocco è ai quarti di finale di Coppa d'Africa. Battuta la Tanzania in una gara tutt'altro che semplice, la squadra padrona di casa giocherà ancora per provare a vincere il trofeo davanti ai propri tifosi. Una grande notizia per i milioni di tifosi locali, un po' meno per gli allenatori che dovranno fare a meno dei convocati per almeno altre due partite.

Tra questi ci sono Baroni e Gasperini, rispettivamente allenatori di Torino e Roma che non potranno contare su El Aynaoui e Masina per il turno dell'Epifania, infrasettimanale di scena il 6 e il 7 gennaio che chiuderà il girone d'andata, e quello successivo di scena qualche giorno più tardi.

Dopo aver salutato Masina ed El Aynauoi a metà dicembre, con entrambi in Marocco per rispondere alla chiamata della propria rappresentativa e saltare così diverse partite di Serie A, ora entrambi non potranno giocare neanche i prossimi due turni.