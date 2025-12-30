Dal modulo al ruolo di McTominay: come giocherà il Napoli quando torna Anguissa dall'infortunio

L'emergenza infortuni, in casa Napoli, sta pian piano rientrando.
Parliamo dei lungodegenti, perché per Romelu Lukaku - che, seppur debba ritrovare una forma accettabile per poter tornare in campo, ha già fatto capolino in panchina durante la Supercoppa - il peggio ormai è alle spalle.
L'altra nota lieta dall'infermeria azzurra la regala Frank Anguissa, il primo dei calciatori ai box (così come De Bruyne, Gilmour e Meret) che - dopo il belga - è vicino a rimettersi a disposizione di Antonio Conte.
Quando torna? Come giocherà il Napoli col camerunense abile e arruolabile? Ad essere coinvolto nel focus tattico, in primis, potrebbe essere Scott McTominay.