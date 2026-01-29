Goal.com
Como Milan Inter JuventusGOAL
Vittorio Rotondaro

Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipo

La fine della League Phase di Champions libera lo slot per la data di Milan-Como. Inter-Juventus si giocherà prima di domenica 15 febbraio.

La Champions League ha emesso i suoi verdetti: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, eliminazione prematura per il Napoli campione d'Italia.

L'ultima giornata della League Phase della competizione regina era importante, di riflesso, anche per la determinazione delle date di due incontri di Serie A di alta classifica: Milan-Como e Inter-Juventus.

Ora c'è un quadro (ancora parziale) sulle date in cui potrebbero essere disputate le suddette sfide, valide rispettivamente per la ventiquattresima e venticinquesima giornata di campionato.

  • QUANDO SI GIOCA MILAN-COMO

    Alla fine lo scenario della sfida tra rossoneri e biancazzurri sarà il 'Meazza' di San Siro, indisponibile nel weekend del 7-8 febbraio a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

    L'incertezza relativa alla disputa o meno dei playoff di Champions League per l'Inter ora non c'è più: i nerazzurri saranno sorteggiati in qualità di teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, martedì 24 o mercoledì 25 febbraio.

    Ciò libera lo slot per Milan-Como che, di conseguenza, si giocherà una settimana prima, ovvero il 17 o il 18 febbraio, quando l'Inter sarà impegnata in trasferta nella gara d'andata dei playoff.

  • QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

    Sia Inter che Juventus dovranno passare dai playoff per provare a conquistare la qualificazione tra le migliori sedici della Champions: un 'dettaglio' che, di fatto, provoca l'anticipo del Derby d'Italia.

    Nerazzurri e bianconeri, in campo il 17 o il 18 febbraio per il primo atto dei playoff, non si affronteranno domenica 15: la super sfida verrà anticipata per consentire alle squadre di avere un riposo adeguato in vista dell'impegno europeo.

    Gli slot possibili sono due: trattandosi di un'esclusiva DAZN, Inter-Juventus potrà disputarsi sabato 14 febbraio alle ore 18 o addirittura un giorno prima, venerdì 13 alle 20:45.

  • QUANDO VERRANNO COMUNICATI GLI ANTICIPI E I POSTICIPI DI SERIE A

    L'ufficialità, ad ogni modo, ancora non c'è e arriverà entro il prossimo fine settimana, quando la Lega Serie A comunicherà gli anticipi e i posticipi delle giornate più imminenti.

    • Milan-Como: 17 o 18 febbraio
    • Inter-Juventus: 13 febbraio alle 20:45 o 14 febbraio alle 18
