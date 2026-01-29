Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipo

La Champions League ha emesso i suoi verdetti: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, eliminazione prematura per il Napoli campione d'Italia.
L'ultima giornata della League Phase della competizione regina era importante, di riflesso, anche per la determinazione delle date di due incontri di Serie A di alta classifica: Milan-Como e Inter-Juventus.
Ora c'è un quadro (ancora parziale) sulle date in cui potrebbero essere disputate le suddette sfide, valide rispettivamente per la ventiquattresima e venticinquesima giornata di campionato.