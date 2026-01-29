Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipo

Alla fine lo scenario della sfida tra rossoneri e biancazzurri sarà il 'Meazza' di San Siro, indisponibile nel weekend del 7-8 febbraio a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

L'incertezza relativa alla disputa o meno dei playoff di Champions League per l'Inter ora non c'è più: i nerazzurri saranno sorteggiati in qualità di teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, martedì 24 o mercoledì 25 febbraio.

Ciò libera lo slot per Milan-Como che, di conseguenza, si giocherà una settimana prima, ovvero il 17 o il 18 febbraio, quando l'Inter sarà impegnata in trasferta nella gara d'andata dei playoff.