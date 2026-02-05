Goal.com
Trofeo Coppa ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: le date delle partite di andata e ritorno

Tutto quello che c’è da sapere sulle semifinali di Coppa Italia 2025/26: quando si giocano e il regolamento del confronto che mette in palio la finale del prossimo 13 maggio.

Negli ultimi tempi si è parlato molto del calendario sempre più fitto di impegni, tra competizioni europee e nazionali che incidono in modo significativo sulla stagione di una squadra.

Spesso giocare un big match a pochi giorni di distanza da un altro appuntamento importante, come una competizione UEFA o la Coppa Italia, può rivelarsi determinante.

Ma arrivati nella fase più calda della Coppa Italia, ovvero le semifinali, diventa fondamentale capire quando è previsto questo turno secondo il calendario, anche in vista degli obiettivi stagionali, sia in ottica Scudetto sia per la qualificazione alle prossime coppe europee.

  • SEMIFINALE DI COPPA ITALIA: SARÀ GARA UNICA O ANDATA E RITORNO?

    Come accaduto negli ultimi anni, a differenza di tutti gli altri turni, le semifinali si disputeranno con la formula del doppio confronto.

    Non è quindi prevista una gara secca che decida direttamente chi accede alla finale di Roma, bensì si giocheranno una partita di andata e una di ritorno, rispettivamente in casa delle due squadre.

  • LA SEMIFINALE D'ANDATA DI COPPA ITALIA: QUANDO SI GIOCA?

    Non c’è ancora l’ufficialità su date e orari, ma la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26 è prevista nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

    Questi due match, dunque, dovrebbero disputarsi tra martedì e giovedì, a seconda degli impegni precedenti e successivi delle squadre coinvolte.

    Al termine di quella settimana, inoltre, è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter: i rossoneri hanno già salutato la competizione agli ottavi di finale, mentre i nerazzurri sono già qualificati a questo turno del torneo.

  • QUANDO SI GIOCA IL RITORNO DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA?

    Anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia non c’è ancora ufficialità su date e orari.

    La Lega Serie A, tuttavia, ha stabilito che si disputeranno nella settimana compresa tra lunedì 20 e domenica 26 aprile, indicativamente anche in questo caso tra martedì e giovedì.

    L’unico big match che seguirà questo turno sarà quello tra Milan e Juventus.

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ TRA ANDATA E RITORNO? SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Nel caso in cui le due squadre chiudano in parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, la sfida proseguirà con i tempi supplementari.

    Da qualche anno, infatti, non è più in vigore la regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio.

    Al termine dei 90 minuti della gara di ritorno, dunque, in caso di ulteriore parità nel punteggio totale, si procederà prima con i supplementari e, se necessario, con i calci di rigore.

