Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: le date delle partite di andata e ritorno

Negli ultimi tempi si è parlato molto del calendario sempre più fitto di impegni, tra competizioni europee e nazionali che incidono in modo significativo sulla stagione di una squadra.
Spesso giocare un big match a pochi giorni di distanza da un altro appuntamento importante, come una competizione UEFA o la Coppa Italia, può rivelarsi determinante.
Ma arrivati nella fase più calda della Coppa Italia, ovvero le semifinali, diventa fondamentale capire quando è previsto questo turno secondo il calendario, anche in vista degli obiettivi stagionali, sia in ottica Scudetto sia per la qualificazione alle prossime coppe europee.