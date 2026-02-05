Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: le date delle partite di andata e ritorno

Non c’è ancora l’ufficialità su date e orari, ma la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26 è prevista nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

Questi due match, dunque, dovrebbero disputarsi tra martedì e giovedì, a seconda degli impegni precedenti e successivi delle squadre coinvolte.

Al termine di quella settimana, inoltre, è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter: i rossoneri hanno già salutato la competizione agli ottavi di finale, mentre i nerazzurri sono già qualificati a questo turno del torneo.