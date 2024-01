Quando si gioca Real Madrid-Girona: data e orario dello scontro diretto per il titolo di Liga

La supersfida tra Real Madrid e Girona si avvicina: quando andrà in scena lo scontro diretto tra la formazione di Ancelotti e quella di Michel.

Real Madrid contro Girona. Quel che nessuno all'inizio della stagione avrebbe pronosticato è diventato realtà: la formazione di Michel, a suon di goal, bel gioco e vittorie, sta tenendo il passo di quella di Carlo Ancelotti contendendole il titolo di Liga.

Alla fine di gennaio, le due battistrada sono lì, divise appena da una lunghezza in classifica: il Girona ha conquistato 55 punti in 22 giornate, il Real Madrid 54 in 21. A metà settimana Bellingham e compagni recupereranno la partita mancante andando in casa del Getafe, con la possibilità dunque di salire effettivamente in vetta.

Dopodiché, sarà già tempo di pensare allo scontro diretto tra Real Madrid e Girona. Una supersfida che si sta già palesando all'orizzonte, sempre più concreta, sempre più vicina. Gara che andrà in scena al Santiago Bernabeu, casa delle Merengues.

Ma quando si sfideranno Real Madrid e Girona, in una gara che potrebbe decidere parecchio dei destini della Liga? La data è già stata comunicata.