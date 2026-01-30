Quando si gioca Juventus-Galatasaray dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottavi

La Juventus giocherà contro il Galatasaray per provare a raggiungere gli ottavi di Champions League.

Agli spareggi, la squadra bianconera se la vedrà contro il team turco, in cui militano diversi ex Serie A come Osimhen e Icardi, che allo stesso modo ha concluso la fase campionato tra il nono e il ventiquattresimo posto, in particolare nella posizione numero.

Il sorteggio ha portato alla definizione del tabellone, ovvero la squadra che la Juventus affronterà in caso di approdo agli ottavi, nonchè alle date di febbraio, seppur non ancora specifiche partita per partita.