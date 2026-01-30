Goal.com
Victor Osimhen of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images
Francesco Schirru

Quando si gioca Juventus-Galatasaray dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottavi

Il sorteggio di Champions League ha parlato, la Juventus sfiderà il Galatasaray per approdare agli ottavi. Definito anche l'eventuale percorso successivo.

La Juventus giocherà contro il Galatasaray per provare a raggiungere gli ottavi di Champions League.

Agli spareggi, la squadra bianconera se la vedrà contro il team turco, in cui militano diversi ex Serie A come Osimhen e Icardi, che allo stesso modo ha concluso la fase campionato tra il nono e il ventiquattresimo posto, in particolare nella posizione numero.

Il sorteggio ha portato alla definizione del tabellone, ovvero la squadra che la Juventus affronterà in caso di approdo agli ottavi, nonchè alle date di febbraio, seppur non ancora specifiche partita per partita.

  • LE DATE DI FEBBRAIO

    Non è stato ancora definito il giorno specifico della gara contro il Galatasaray, ma la Juventus scenderà in campo in trasferta il 17 o 18 febbraio, come di consueto martedì o mercoledì, e dunque in casa il 24 o il 25, una settimana più tardi.

    La UEFA non ha ancora annunciato in maniera precisa quando si giocheranno le otto partite d'andata e le otto di ritorno, che verranno divise con quattro incontri in ognuna delle quattro specifiche giornate di febbraio.

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    La Juventus ha concluso la fase campionato di Champions League al 13esimo posto e per questo motivo il sorteggio avrebbe potuto portare, da regolamento, solamente una tra le due avversarie al terzo o quarto posto del girone unico.

    Il tabellone della Juventus porterà eventualmente i bianconeri in Inghilterra contro Liverpool o Tottenham. Il sorteggio per gli ottavi è previsto il 27 febbraio, dopo il ritorno dei playoff.

  • DAI PLAYOFF AGLI OTTAVI

    PLAYOFF

    Monaco-PSG

    Galatasaray-Juventus

    Benfica-Real Madrid

    Borussia Dortmund-Atalanta

    Qarabag-Newcastle

    Brugge-Atletico Madrid

    Bodo/Glimt-Inter

    Olympiacos-Bayer Leverkusen

    OTTAVI

    Monaco/PSG-Barcellona o Chelsea

    Galatasaray/Juventus-Liverpool o Tottenham

    Benfica/Real Madrid-Sporting o Manchester City

    Borussia Dortmund/Atalanta

    Qarabag/Newcastle-Barcellona o Chelsea

    Brugge/Atletico Madrid-Liverpool o Tottenham

    BodoGlimt/Inter-Sporting o Manchester City

    Olympiacos/Bayer Leverkusen

