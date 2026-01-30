Quando si gioca Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottavi

Alla pari dei playoff, il sorteggio porta con sè anche il tabellone completo della Champions e di fatto anche l'avversaria dell'Inter qualora i nerazzurri riescano a superare gli spareggi.

Come da regolamento, l'Inter affronterà una delle squadre che hanno chiuso il girone nei primi otto posti e in particolare al settimo e ottavo posto: la posizione finale nel girone ha definito che i nerazzurri se la vedranno contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona in caso di qualificazione.

Il 27 febbraio andrà in scena il sorteggio per determinare gli ottavi di Champions.