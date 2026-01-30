Quando si gioca Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottavi

L'Inter sfiderà il Bodo/Glimt negli spareggi della Champions League 2026.
Sfiorati gli ottavi, alla fine la squadra nerazzurra si è dovuta accontentare dei playoff, con i quali proverà a raggiungere la fase ad eliminazione diretta successiva. Il sorteggio del 30 gennaio ha portato in dote, una delle due possibili avversarie dopo la conclusione del girone unico, avversaria il prossimo mese.
La definizione delle otto partite dei playoff non ha definito in maniera specifica in quale data scenderà in campo l'Inter, considerando che la UEFA annuncerà precisamente il calendario dopo aver valutato le varie partite di campionato e gli slot orari.