FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Francesco Schirru

Quando si gioca Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottavi

Sorteggi di Champions conclusi, l'Inter se la vedrà contro i norvegesi del Bodo per accedere agli ottavi. A febbraio in campo per approdare alla fase successiva, definitiva anche questa.

L'Inter sfiderà il Bodo/Glimt negli spareggi della Champions League 2026. 

Sfiorati gli ottavi, alla fine la squadra nerazzurra si è dovuta accontentare dei playoff, con i quali proverà a raggiungere la fase ad eliminazione diretta successiva. Il sorteggio del 30 gennaio ha portato in dote, una delle due possibili avversarie dopo la conclusione del girone unico, avversaria il prossimo mese.

La definizione delle otto partite dei playoff non ha definito in maniera specifica in quale data scenderà in campo l'Inter, considerando che la UEFA annuncerà precisamente il calendario dopo aver valutato le varie partite di campionato e gli slot orari.

  • LE DATE DI FEBBRAIO

    Come di consueto, anche i playoff si giocheranno di martedì e di mercoledì, in due finestre di febbraio.

    L'Inter giocherà in Norvegia l'andata degli spareggi in trasferta martedì 17 o mercoledì 18 febbraio, per poi scendere n campo nel ritorno una settimana più tardi, ovvero il 24 o il 25 del mese.

    Avendo concluso il girone in una posizione favorevole, l'Inter è entrata nel sorteggio da testa di serie e per questo motivo potrà disputare la partita di ritorno contro i norvegesi in quel di San Siro.

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    Alla pari dei playoff, il sorteggio porta con sè anche il tabellone completo della Champions e di fatto anche l'avversaria dell'Inter qualora i nerazzurri riescano a superare gli spareggi.

    Come da regolamento, l'Inter affronterà una delle squadre che hanno chiuso il girone nei primi otto posti e in particolare al settimo e ottavo posto: la posizione finale nel girone ha definito che i nerazzurri se la vedranno contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona in caso di qualificazione.

    Il 27 febbraio andrà in scena il sorteggio per determinare gli ottavi di Champions.

  • DAI PLAYOFF AGLI OTTAVI

    PLAYOFF

    Monaco-PSG

    Galatasaray-Juventus

    Benfica-Real Madrid

    Borussia Dortmund-Atalanta

    Qarabag-Newcastle

    Brugge-Atletico Madrid

    Bodo/Glimt-Inter

    Olympiacos-Bayer Leverkusen

    OTTAVI

    Monaco/PSG-Barcellona o Chelsea

    Galatasaray/Juventus-Liverpool o Tottenham

    Benfica/Real Madrid-Sporting o Manchester City

    Borussia Dortmund/Atalanta

    Qarabag/Newcastle-Barcellona o Chelsea

    Brugge/Atletico Madrid-Liverpool o Tottenham

    BodoGlimt/Inter-Sporting o Manchester City

    Olympiacos/Bayer Leverkusen

