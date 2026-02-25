Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data e l'orario della stracittadina di marzo: manca solo l'ufficialità

A Milan-Inter manca ancora un po': una decina di giorni circa, per la precisione. Ma ciò non impedisce alla febbre da derby di essersi già scatenata, almeno in maniera parziale, su entrambe le sponde di Milano.

Una data e un orario ufficiali per la stracittadina ancora non ci sono: si sa solo che la gara tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu, la seconda stagionale dopo l'1-0 rossonero dell'andata targato Pulisic, si giocherà nel weekend del 7 e 8 marzo.

Una data e un orario ufficiosi, però, ci sono già. E sono stati determinati dalla freschissima eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano del Bodo/Glimt.