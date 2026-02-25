Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP
Stefano Silvestri

Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data e l'orario della stracittadina di marzo: manca solo l'ufficialità

Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, il derby in programma nel weekend del 7 e 8 marzo ha già una data e un orario stabiliti: venerdì la conferma ufficiale.

Pubblicità

A Milan-Inter manca ancora un po': una decina di giorni circa, per la precisione. Ma ciò non impedisce alla febbre da derby di essersi già scatenata, almeno in maniera parziale, su entrambe le sponde di Milano.

Una data e un orario ufficiali per la stracittadina ancora non ci sono: si sa solo che la gara tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu, la seconda stagionale dopo l'1-0 rossonero dell'andata targato Pulisic, si giocherà nel weekend del 7 e 8 marzo.

Una data e un orario ufficiosi, però, ci sono già. E sono stati determinati dalla freschissima eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano del Bodo/Glimt.

  • DATA E ORARIO DI MILAN-INTER

    Milan-Inter, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, alla fine si giocherà in posticipo domenicale: la stracittadina milanese andrà dunque in scena alle ore 20.45 di domenica 8 marzo, a conclusione del weekend di Serie A e in attesa dei posticipi del lunedì.

    • Pubblicità

  • L'ALTERNATIVA INIZIALE: SABATO ALLE 18

    L'alternativa iniziale, che alla fine non si concretizzerà, era quella di fissare Milan-Inter per sabato 7 marzo alle 18. Altro orario, questo, in cui non è raro trovare calendarizzati dei big match di Serie A: basti pensare ad esempio alla gara d'andata tra Juventus e Inter, finita 4-3 per i bianconeri e giocata proprio alle 18 di sabato 13 settembre.

    La supersfida tra Milan e Inter è infatti un'esclusiva DAZN e dunque, ad esempio, non potrebbe essere programmata per le 20.45 di sabato 7 marzo, orario in cui si gioca una delle tre partite in co-esclusiva con Sky e NOW.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ IL DERBY SI GIOCA DI DOMENICA

    Il derby si giocherà di domenica per un motivo. Ed è legato, come accennato all'inizio, all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo la doppia sconfitta negli spareggi contro i norvegesi del Bodo/Glimt.

    I nerazzurri non si sono qualificati agli ottavi di finale della competizione, le cui gare d'andata si giocheranno l'11 e il 12 marzo, dunque pochi giorni dopo il derby. Motivo per cui non sono necessari particolari incastri di calendario per venire incontro alle esigenze del club interista, che non ha più il doppio impegno campionato-Champions. Per questo la partita si giocherà senza problemi in posticipo la domenica sera.

  • VENERDÌ L'UFFICIALITÀ

    L'ufficialità della data e dell'orario di Milan-Inter arriverà venerdì 27 febbraio. Che non è solo il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, ma anche quello in cui la Lega Calcio Serie A annuncerà ufficialmente anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato.

    Vanno infatti attesi anche i risultati di Juventus e Atalanta, che nonostante le sconfitte dell'andata contro Galatasaray e Borussia Dortmund sperano ancora negli ottavi di marzo. Con possibili conseguenze, come nel caso dell'eliminazione dell'Inter, anche sulla formazione dei calendari del campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0