Quando si alza la coppa dello Scudetto: all'ultima giornata o al momento della vittoria matematica?

L'assegnazione dello Scudetto si avvicina: tutte le informazioni sulla consegna del titolo alla squadra Campione d'Italia.

In primavera, anno dopo anno, arriva la certezza della nuova Regiona d'Italia, la vincitrice dello Scudetto. C'è chi ottiene il titolo solamente al termine del 38esimo turno e chi è invece certa del successo già ad aprile, a diverse giornate dal termine effettivo della Serie A.

I giocatori non vedono l'ora di sollevare il trofeo dello Scudetto una volta ottenuto matematicamente, i tifosi aspettano con impazienza il momento per poterlo vedere da vicino e magari ammirarlo dal bus scoperto in giro per la città.

Ma quando è prevista la consegna del trofeo dello Scudetto?