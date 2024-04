Quando non si fanno i playoff di Serie B? Il regolamento del 2024 e la situazione delle ultime partite

Ultime partite in Serie B 2023/2024. Come di consueto saranno tre le squadre che verranno promosse nel prossimo campionato di Serie A, di base le prime due in classifica più un'ulteriore squadra.

Quale? Di solito l'ultima promossa arriva dai playoff, ma questa potrebbe anche non essere costretta a disputarli.

A seconda della distanza tra terza e quarta in classifica al termine del 38esimo turno di campionato, infatti, le prime tre in classifica saranno direttamente promosse in Serie A, beffando le squadre dal quarto al decimo posto, che non potranno giocare i playoff, con la certezza di giocare la B del 2024/2025.