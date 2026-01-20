Quando l'Arsenal degli invincibili travolse l'Inter a San Siro per 5-1: l'ultimo precedente però sorride ai nerazzurri

Intanto, questa volta non sarà sfida in panchina tra Arteta e Inzaghi visto che c'è Chivu a guidare i nerazzurri anche se non è l'unica differenza rispetto alla passata stagione.

Tra infortuni, cessioni e scelte tecniche, sono diversi i giocatori nerazzurri presenti più di un anno fa tra gli undici titolari e che invece non partiranno questa sera. Due ceduti, ovvero Pavard e Taremi, due infortunati, Dumfries e Calhanoglu, altri out per scelta tecnica come De Vrij, Frattesi e Darmian.

L'Arsenal è rimasta con lo stesso allenatore ma sul mercato si è rinforzata molto, soprattutto in attacco. L'ultima volta non c'era Declan Rice, indisponibile, così come Gabriel Jesus e Odegaard era appena rientrato da un infortunio.

L'Arsenal che si presenterà questa sera a San Siro è quasi al completo e arriverà con lo stato d'animo di chi è tranquillo, già sicuro della qualificazione agli ottavi.