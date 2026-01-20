Quando l'Arsenal degli invincibili travolse l'Inter a San Siro per 5-1: l'ultimo precedente però sorride ai nerazzurri

L'Arsenal per continuare il percorso perfetto in Champions League, l'Inter per fare un passo decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi: in sostanza è questo lo stato d'animo che accompagnerà le due squadre al calcio d'inizio.
La sfida tra la miglior squadra d'Europa insieme al Bayern Monaco in questa stagione e quella che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions. Nel lungo cammino dei nerazzurri che hanno portato l'allora squadra di Simone Inzaghi fino a Monaco, anche una vittoria contro l'Arsenal.
L'ultimo precedente sorride quindi all'Inter anche se è difficile dimenticarsi come andò la volta prima, quando l'Arsenal degli invincibili diede una lezione alla squadra italiana.