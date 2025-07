Quando inizia la Champions League 2025 e dove vederla in tv e streaming

Dopo la prima coppa del PSG riecco la Champions, cominciata con i turni preliminari in estate e pronta a tornare con il girone unico.

Tutti a caccia del PSG, per la prima volta Campione d'Europa e in prima fila per conquistare nuovamente la Champions League. Il torneo 2025/2026 è cominciato a luglio con i turni preliminari, che porteranno a completare il quadro delle 36 partecipati al girone unico, la fase campionato.

Ultimi posti disponibili per la fase finale della Champions 25/26, con la grande maggioranza già occupata da chi ha vinto il campionato nella scorsa primavera o è arrivata nelle primissime posizioni. Per l'Italia saranno quattro le squadre al via, ovvero Napoli, Atalanta, Inter e Juventus, ma non mancheranno anche grandi sorprese in giro per l'Europa, nonchè ovviamente le solite note.

La 'Champions vera e propria' si avvicina ogni giorno di più, con il sorteggio dei gironi che sarà il primo vero atto in vista delle otto partite che ognuna delle 36 squadre dovrà affrontare nei mesi autunnali e invernali per poter accedere alla fase ad eliminazione diretta.