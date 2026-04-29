Quando gioca Sinner contro Jodar ai quarti del Masters 1000 di Madrid? Data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Jannik Sinner per entrare ancora di più nella storia del tennis mondiale. Il fenomeno italiano, impegnato nel Masters 1000 di Madrid, va a caccia di un’impresa senza precedenti.

In caso di nuovo trionfo infatti diventerebbe il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 a conquistare cinque titoli consecutivi. Per farlo però dovrà superare diversi step a iniziare dall’impegno dei quarti di finale contro Rafa Jodar.

Ma quando scenderà in campo Sinner? A che ora è previsto il match e dove sarò possibile vederlo in tv e streaming? Tutte le info.