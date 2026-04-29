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Nino Caracciolo

Quando gioca Sinner contro Jodar ai quarti del Masters 1000 di Madrid? Data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Jannik Sinner e Rafa Jodar si affrontano nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: dove poter seguire l’incontro in diretta tv e streaming.

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Jannik Sinner per entrare ancora di più nella storia del tennis mondiale. Il fenomeno italiano, impegnato nel Masters 1000 di Madrid, va a caccia di un’impresa senza precedenti.

In caso di nuovo trionfo infatti diventerebbe il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 a conquistare cinque titoli consecutivi. Per farlo però dovrà superare diversi step a iniziare dall’impegno dei quarti di finale contro Rafa Jodar.

Ma quando scenderà in campo Sinner? A che ora è previsto il match e dove sarò possibile vederlo in tv e streaming? Tutte le info.

  • SINNER-JODAR: DATA E ORARIO

    Nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid Jannik Sinner affronterà Rafa Jordal. L’incontro è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 16:00.  Il match si disputerà sul campo Centrale di Madrid, il Manolo Santana Stadium.

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  • SINNER-JODAR: DOVE VEDERLA IN TV

    L’incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Rafa Jodar, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Madrid 2026, sarà trasmesso sui canali di Sky Sport.

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  • SINNER-JODAR: DOVE VEDERLA IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire il match dei quarti di finale tra Dinner e Jodar anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. L’incontro sarà visibile in streaming anche su Tennis Tv.

  • I PRECEDENTI

    L’avversario odierno di Jannik Sinner è il 19enne Rafa Jodar, numero 42 del mondo e astro nascente del tennis spagnolo. Quello dei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid sarà il primo incontro tra i due tennisti.

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