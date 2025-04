Quando gioca Musetti a Montecarlo: avversario, data, orario, diretta tv e streaming della semifinale del torneo ATP

Lorenzo Musetti in semifinale al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: contro chi gioca, data e orario del match di tennis.

Altra vittoria per Lorenzo Musetti, ultimo tennista italiano ancora in corsa per la vittoria finale al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo.

Il classe 2002 ha avuto la meglio sul greco Tsitsipas per due set a uno (1-6, 6-3, 6-4) e ha staccato il pass per la semifinale.

Ma quando si gioca il penultimo atto a Montecarlo con protagonista Musetti? Tutto quello che c'è da sapere, dall'avversario alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.