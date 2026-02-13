Goal.com
Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Quando gioca l'Italia in Nations League? Il calendario della Nazionale di Gattuso: date, orari e avversarie

Sorteggio duro per gli azzurri: debutto il 25 settembre contro il Belgio, si chiude a novembre. Solo le prime due si qualificano ai quarti di finale.

Sarà un cammino ricco di ostacoli e inside quello dell’Italia nella Nations League 2026/27. L’urna ha inserito gli Azzurri di Gennaro Gattuso nel gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia

Il sorteggio non ha sorriso alla Nazionale, che ha pescato l’avversaria più forte in quasi tutte le fasce, a eccezione della terza dove è stato estratto il Belgio anziché l’Inghilterra. 

Solo le prime due classificate di ciascun girone della Lega A accederanno ai quarti di finale.

Ma qual è il calendario dell’Italia in Nations League e quando giocano gli Azzurri?

  • IL GIRONE DELL’ITALIA IN NATIONS LEAGUE

    Nel gruppo A1 della Lega A figurano Francia, Italia, Belgio e Turchia. Un concentrato di qualità e tradizione calcistica che renderà decisiva ogni singola giornata. 

    L’Italia dovrà misurarsi con la Francia, considerata la squadra più accreditata del lotto, con un Belgio sempre competitivo e con una Turchia in crescita, con Montella in panchina e il talento di Yildiz e Calhanoglu.

    Il regolamento della Lega A prevede l’accesso ai quarti di finale per le prime due classificate del girone.

  • LE DATE DELLA NATIONS LEAGUE 2026/2027

    Il cammino della Nations League 2026/27 si svilupperà interamente nella seconda metà dell’anno solare. 

    Le prime due giornate sono in programma tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di partite tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà nel mese di novembre con le ultime due giornate fissate tra il 12 e il 17 novembre 2026.

    Il calendario generale prevede: primo match tra il 24 e il 26 settembre 2026, secondo tra il 27 e il 29 settembre, terzo tra il 30 settembre e il 3 ottobre, quarto tra il 4 e il 6 ottobre, quinto tra il 12 e il 14 novembre, sesto tra il 15 e il 17 novembre. 

    I quarti di finale si disputeranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, nello stesso periodo degli spareggi tra Lega A e Lega B, mentre la fase finale, la Final Four che assegnerà il trofeo, è prevista tra il 9 e il 13 giugno 2027.

  • IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE E ORARI

    L’Italia esordirà venerdì 25 settembre 2026 alle 20:45 contro il Belgio. La seconda gara è in programma lunedì 28 settembre alle 20:45 in trasferta contro la Turchia. Il terzo impegno vedrà gli azzurri affrontare la Francia venerdì 2 ottobre alle 20:45.

    Il ritorno contro la Turchia è fissato per lunedì 5 ottobre alle 20:45, mentre il 12 novembre alle 20:45 l’Italia ospiterà la Francia. La fase a gironi si chiuderà domenica 15 novembre alle 20:45 con la sfida in casa del Belgio.

    Un calendario serrato e senza margini di errore per gli azzurri, chiamati a conquistare uno dei primi due posti per proseguire il cammino verso i quarti di finale in programma nel marzo 2027.

  • PARTITE ITALIA IN NATIONS LEAGUE

    Di seguito il calendario dell'Italia nella Nations League 2026/2027:

    • 25/09/2026 - Venerdì 20:45 - Italia-Belgio
    • 28/09/2026 - Lunedì 20:45 - Turchia-Italia
    • 02/10/2026 - Venerdì 20:45 - Francia-Italia
    • 05/10/2026 - Lunedì 20:45 - Italia-Turchia
    • 12/11/2026 - Giovedì 20:45 - Italia-Francia
    • 15/11/2026 - Domenica 20:45 - Belgio-Italia
