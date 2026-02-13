Quando gioca l'Italia in Nations League? Il calendario della Nazionale di Gattuso: date, orari e avversarie

Sarà un cammino ricco di ostacoli e inside quello dell’Italia nella Nations League 2026/27. L’urna ha inserito gli Azzurri di Gennaro Gattuso nel gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia.
Il sorteggio non ha sorriso alla Nazionale, che ha pescato l’avversaria più forte in quasi tutte le fasce, a eccezione della terza dove è stato estratto il Belgio anziché l’Inghilterra.
Solo le prime due classificate di ciascun girone della Lega A accederanno ai quarti di finale.
Ma qual è il calendario dell’Italia in Nations League e quando giocano gli Azzurri?