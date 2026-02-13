Quando gioca l'Italia in Nations League? Il calendario della Nazionale di Gattuso: date, orari e avversarie

Il cammino della Nations League 2026/27 si svilupperà interamente nella seconda metà dell’anno solare.

Le prime due giornate sono in programma tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di partite tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà nel mese di novembre con le ultime due giornate fissate tra il 12 e il 17 novembre 2026.

Il calendario generale prevede: primo match tra il 24 e il 26 settembre 2026, secondo tra il 27 e il 29 settembre, terzo tra il 30 settembre e il 3 ottobre, quarto tra il 4 e il 6 ottobre, quinto tra il 12 e il 14 novembre, sesto tra il 15 e il 17 novembre.

I quarti di finale si disputeranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, nello stesso periodo degli spareggi tra Lega A e Lega B, mentre la fase finale, la Final Four che assegnerà il trofeo, è prevista tra il 9 e il 13 giugno 2027.