Stefano Silvestri

Quando gioca l'Italia, il calendario dei playoff Mondiali: la data contro l'Irlanda del Nord e quando sfiderebbe Galles o Bosnia

Irlanda del Nord in semifinale e, in caso di qualificazione, una tra Galles e Bosnia in finale: questo ha decretato il sorteggio degli spareggi. Ma quando li giocherà l'Italia?

Il sorteggio ha emesso il proprio verdetto. E ha svelato le avversarie che l'Italia dovrà battere ai playoff per approdare finalmente ai Mondiali dopo due edizioni in cui non c'è riuscita: prima l'Irlanda del Nord e poi, eventualmente, il Galles o la Bosnia.

Le quattro nazionali sono state inserite nel Path A all'interno del sorteggio: le due semifinali vedranno sfidarsi appunto Italia e Irlanda del Nord da una parte e Galles e Bosnia dall'altra, con le due vincenti che si ritroveranno una contro l'altra in finale.

Ma quando scenderà in campo l'Italia negli spareggi che porteranno ai Mondiali? Il calendario e le date delle due gare che la Nazionale di Rino Gattuso spera di giocare, e vincere, per volare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

  • QUANDO SI GIOCA ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    La partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le semifinali dei playoff, si giocherà tra diversi mesi: è infatti in programma giovedì 26 marzo con orario ancora da ufficializzare, anche se presumibilmente la gara inizierà alle 20.45.

    Gli azzurri avranno insomma diverso tempo a disposizione non solo per preparare al meglio la partita, ma anche per digerire l'umiliazione dell'1-4 interno contro la Norvegia, uno dei punti più bassi della storia recente della nostra selezione.

  • QUANDO SI GIOCHEREBBE CONTRO GALLES O BOSNIA

    In caso di superamento della semifinale contro l'Irlanda del Nord, come già accennato, l'Italia sa già che dovrà affrontare la vincente dell'altra sfida del Path A: dunque una tra Galles e Bosnia.

    La finale, che di fatto metterà in palio uno dei posti per i Mondiali regalandolo alla vincitrice, si giocherà pochi giorni più tardi: è infatti in programma martedì 31 marzo 2026, anche in questo caso con orario ancora da ufficializzare.

  • DOVE GIOCA L'ITALIA I PLAYOFF

    L'Italia giocherà in casa la semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord: lo ha determinato la migliore posizione nel Ranking FIFA rispetto alla propria avversaria, che non a caso ha permesso agli azzurri di essere inseriti in prima fascia al sorteggio.

    La sede della partita dovrebbe essere la New Balance Arena di Bergamo. Parlando a Rai Sport dopo l'evento, il ct Gattuso ha detto: "Vediamo, abbiamo parlato con il presidente e con le persone che lavorano all’interno della Federcalcio. È venuta fuori Bergamo, vediamo se riusciremo a giocare lì”.

    Discorso diverso per quanto riguarda l'eventuale finale: l'Italia la giocherebbe in Galles o in Bosnia, dipendendo dall'avversaria. A deciderlo è stato il sorteggio, in quanto nella partita decisiva non vi sono favoritismi di sorta legati alla posizione nel Ranking FIFA.