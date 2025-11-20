Quando gioca l'Italia, il calendario dei playoff Mondiali: la data contro l'Irlanda del Nord e quando sfiderebbe Galles o Bosnia

Il sorteggio ha emesso il proprio verdetto. E ha svelato le avversarie che l'Italia dovrà battere ai playoff per approdare finalmente ai Mondiali dopo due edizioni in cui non c'è riuscita: prima l'Irlanda del Nord e poi, eventualmente, il Galles o la Bosnia.

Le quattro nazionali sono state inserite nel Path A all'interno del sorteggio: le due semifinali vedranno sfidarsi appunto Italia e Irlanda del Nord da una parte e Galles e Bosnia dall'altra, con le due vincenti che si ritroveranno una contro l'altra in finale.

Ma quando scenderà in campo l'Italia negli spareggi che porteranno ai Mondiali? Il calendario e le date delle due gare che la Nazionale di Rino Gattuso spera di giocare, e vincere, per volare negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.